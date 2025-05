Arrenca la fase de participació ciutadana del Pla Local d'Habitatge de Manlleu

Ja fa uns mesos que Manlleu treballa en la redacció d'un Pla Local d'Habitatge. Un cop finalitzada la fase de diagnosi tècnica, l'equip redactor està treballant amb la diagnosi participativa a partir de la qual es duran a terme entrevistes personalitzades, sessions de contrast i la realització d'una enquesta ciutadana -disponible a la plataforma Participa311 per a totes les persones majors d'edat empadronades a Manlleu-.

D'aquesta manera es pretén conèixer la percepció sobre l'habitatge al municipi i identificar els aspectes que preocupen als manlleuencs i manlleuenques.

La redacció del Pla Local d'Habitatge de Manlleu va a càrrec de la Diputació de Barcelona i TerritorisXLM, entitats que treballen conjuntament amb l'Ajuntament de Manlleu.

El Pla Local d'Habitatge és un instrument de planificació que té per objectiu la definició de les polítiques locals en aquesta matèria a través de la diagnosi del parc d'habitatges; l'anàlisi de l'oferta i demanda actuals i previstes dins la vigència del pla; la identificació de la demanda exclosa i les necessitats específiques de cada col·lectiu per reorientar l'oferta; triar les estratègies de futur idònies per incentivar l'increment d'oferta d'habitatge de renda assequible al municipi; i establir línies d'actuació i prioritzar-les en funció de l'oportunitat, la viabilitat d'execució i la disponibilitat de recursos municipals.