Condemnen a treballs per la comunitat el regidor de Sant Hipòlit acusat de maltractament en l'àmbit de la llar

L'home ha reconegut els fets i la sentència del judici ràpid també li prohibeix acostar-se durant un any a les víctimes

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 10:15

El regidor de Sant Hipòlit de Voltregà detingut per maltractar la dona i el fill, ha estat condemnat en un judici ràpid -celebrat dilluns passat- a 76 dies de treballs per a la comunitat per dos delictes de maltractament en l'àmbit familiar.

També se'l priva del dret a la tinença d'armes durant 40 mesos i 5 dies i se li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes i a tenir-hi cap comunicació durant un any. Els fets provats i acceptats pel detingut indiquen que dissabte passat va maltractar la dona al pis que ambdós compartien amb dos fills de 7 i 2 anys.

En un dia anterior no determinat també va maltractar un dels dos menors. L'home ha deixat l'acta de regidor i ha trencat vinculació amb el partit que representava, ERC.

La sentència s'ha redactat sense necessitat de judici oral, perquè la defensa i el mateix acusat han acceptat l'acusació, que estableix que el dissabte 24 d'octubre, a les 23:00 hores de la nit, l'acusat, sense antecedents penals, va agredir la dona tot agafant-la amb força dels braços i sacsejant-la, fet que va provocar hematomes a ambdós braços i al gluti dret de la víctima, que va necessitar sis dies per recuperar-se.

També queda acreditat que en una data anterior al dia 24 no concretada, l'acusat va agredir un dels dos fills, sacsejant-lo i llançant-lo contra el llit, sense que en aquest cas resultés afectada la integritat física del menor.

