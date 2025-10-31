Detenen un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà acusat de maltractament en l'àmbit de la llar

Un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà de 40 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra acusat de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets van tenir lloc el 25 d'octubre, quan la policia catalana va rebre un avís cap a les 21:00 hores de la nit que alertaven del presumpte maltractament al domicili del regidor. Els Mossos s'hi van personar i després de comprovar els fets van detenir l'individu, que l'endemà va passar a disposició judicial. En el moment de la presumpta agressió hi havia menors al domicili.
Segons informa l'ACN, l'home exercia de regidor de Medi Ambient per ERC, càrrec del qual ja ha dimitit. ERC ha explicat que l'home va deixar l'acta de regidor en rebre la denúncia i que també ha trencat tota vinculació amb el partit. La formació afirma que va tenir constància abans de la renúncia que de la denúncia.
ERC ha obert un expedient sobre el cas, però afirma que es resoldrà ràpidament, atès que el fins ara regidor ja no té vinculació amb la formació republicana.
Per la seva banda, l'Ajuntament ha publicat un comunicat al web municipal en què condemna el "cas de violència domèstica" al municipi. Afegeix que els fets "han estat reconeguts judicialment" i el consistori manifesta una condemna "total" d'uns fets "intolerables i sense qualificatius".
L'ens mostra el "suport incondicional" a la família afectada i assegura que continuarà fent "tots els possibles perquè fets com aquests deixin de destorbar la convivència i la pau que tota persona es mereix". En el comunicat no s'esmenta en cap moment que el denunciat formava part del consistori fins al moment de ser denunciat.
L'Ajuntament ha convocat una concentració contra la violència masclista pel pròxim dilluns 3 de novembre a les 19:00 hores, a la plaça de La Vila.