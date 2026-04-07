Constitueixen el grup de treball per crear un parc de natura a Sant Sadurní d'Osormort

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presidit aquest dimarts a la Llotja de Mar de Barcelona la reunió constitutiva del grup de treball d'un projecte de parc de natura a Sant Sadurní d'Osormort. En un comunicat, Empresa i Treball explica que el grup neix per coordinar i supervisar els passos de creació d'una reserva de fauna autòctona amb la idea d'incorporar-hi animals com vaques salvatges, ossos, llops i linxs.
El projecte, de caràcter privat amb col·laboració mixta, preveu ocupar unes 1.000 hectàrees de la finca Masferrer. A la trobada hi han participat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, la secretària d’Alimentació, Rosa Cubel, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El grup de treball, que liderarà Sargatal, aplega experts i representants de diverses institucions, com la Diputació de Barcelona, el Zoo de Barcelona i la UVic-UCC.
Durant la sessió s'ha posat èmfasi en el fet que el model de gestió ha de prioritzar la biodiversitat i l'educació ambiental. De fet, la finca Masferrer preveu acollir una escola de natura adreçada a infants, joves i universitaris, establint sinergies amb la futura facultat de Veterinària de la UVic-UCC. Aquesta pota educativa pretén apropar el comportament animal i la vida a pagès als visitants, centrant-se en la recuperació del patrimoni natural i cultural.
El Govern s'ha compromès a fer un acompanyament tècnic per garantir que la tramitació administrativa sigui àgil i que el projecte esdevingui un referent en la conservació del territori.