Societat

Empresaris i propietaris del polígon de Sant Miquel de Balenyà s'uneixen en una nova associació

L'entitat, impulsada per la Mancomunitat La Plana, vol reforçar la cooperació empresarial i millorar la seguretat i la competitivitat del teixit productiu local

  • El Polígon de l'Avellanet, a Sant Miquel de Balenyà.

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 11:33

Neix l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon d'Activitat Econòmica de Sant Miquel de Balenyà (AEP), una entitat creada per iniciativa de diverses empreses del Polígon l'Avellanet amb el suport de la Mancomunitat La Plana i la Diputació de Barcelona.

L'objectiu de l'associació és donar veu al conjunt d'empreses i propietaris del PAE, actuant com a interlocutora davant les administracions públiques i promovent un treball conjunt per millorar la seguretat, el manteniment i la competitivitat dels espais industrials.

Els socis fundadors són empreses com Grup Driving Events, Esteve Fred, MAFESA, Monells, Salgot i Takipoll o Grillco.

Una de les primeres línies de treball serà l'impuls de mancomunar el servei de seguretat privada amb la finalitat de reduir i prevenir robatoris al conjunt del polígon. A curt termini, els projectes prioritaris per l'entitat estan orientats a millorar serveis, la gestió i la sostenibilitat dels espais empresarials.

Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana, destaca que la creació de l'associació enforteix la col·laboració entre empreses i institucions. Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla d'Actuació Mancomunat de l'ens supramunicipal.

