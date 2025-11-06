Neix l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon d'Activitat Econòmica de Sant Miquel de Balenyà (AEP), una entitat creada per iniciativa de diverses empreses del Polígon l'Avellanet amb el suport de la Mancomunitat La Plana i la Diputació de Barcelona.
L'objectiu de l'associació és donar veu al conjunt d'empreses i propietaris del PAE, actuant com a interlocutora davant les administracions públiques i promovent un treball conjunt per millorar la seguretat, el manteniment i la competitivitat dels espais industrials.
Els socis fundadors són empreses com Grup Driving Events, Esteve Fred, MAFESA, Monells, Salgot i Takipoll o Grillco.
Una de les primeres línies de treball serà l'impuls de mancomunar el servei de seguretat privada amb la finalitat de reduir i prevenir robatoris al conjunt del polígon. A curt termini, els projectes prioritaris per l'entitat estan orientats a millorar serveis, la gestió i la sostenibilitat dels espais empresarials.
Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana, destaca que la creació de l'associació enforteix la col·laboració entre empreses i institucions. Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla d'Actuació Mancomunat de l'ens supramunicipal.