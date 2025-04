Entre la llum de la plaça Major i la foscor a gran part dels barris: així es va viure a Vic l'apagada elèctrica

La plaça Major de Vic lluïa aquest dilluns al vespre il·luminada, com cada dia. L'estampa als carrers més propers, però, no era tan habitual. Fora del cas antic, ni el Passeig, ni el carrer Verdaguer, ni tampoc el carrer Manlleu havien recuperat la llum després de l'apagada generalitzada que ha afectat la península Ibèrica aquest dilluns al migdia.

Malgrat que hi havia alguns punts de la capital d'Osona amb llum, en caure la nit, la imatge era la d'una ciutat "a mig gas" que no podia acabar de recuperar la normalitat. Alguns s'ho prenien amb filosofia, com un grup d'estudiants de la UVic-UCC que, sense televisió ni internet, l'avorriment els empenyia a sortir a la plaça Major amb una pilota de voleibol.

Estudiants de la UVic-UCC jugant a la plaça Major de Vic durant l`apagada elèctrica.

L.Busquets/ACN

"La covid ens va obligar a estar tancats, però podies estar en contacte amb la teva gent, ara és tot el contrari. Tornem al passat: sense mòbil i sense estar connectats", assenyalava en Rubén, estudiant de Biomedicina de la UVic-UCC. Comparteix pis amb tres joves més i explicava que havien anat a la plaça a passar "una bona estona". "Per estar tancats a casa sense fer res, sortir i fer una mica d'esport era una manera d'entretenir-nos", afegia en Carles.

Un altre dels companys de pis és l'Hugo, qui detallava que, malgrat la llum ja havia marxat durant el matí quan estava a classe, això no havia estat un impediment per fer un examen: "Hem fet classe normal, sense llum, teníem un parcial i l'hem fet igualment". Un altre dels companys, en David, en canvi, no podia acabar les pràctiques i els havien enviat a casa.

La rambla de Passeig de Vic, amb la llum "a mig gas", durant l`apagada elèctrica

L.Busquets/ACN

De fet, la UVic-UCC decidia suspendre tota l'activitat a causa de l'apagada elèctrica a primera hora de la tarda.

D'altres ciutadans, en canvi, sortien a passejar tot aprofitant la llum que hi havia en alguns barris. La poca activitat de vehicles recordava a l'afluència en un dia festiu. Tot i això, pels carrers s'apreciava un augment de la presència policial.

"De cop i volta ha tornat la llum i tot ha estat alegria"

"De cop i volta s'ha engegat la llum i tot ha estat alegria". Així és com la Karima, propietària d'un restaurant de Vic, relata el moment en què recuperaven l'electricitat. En declaracions a l'ACN, explicava que l'apagada havia arribat "en un moment crític" coincidint amb l'hora de dinar: "La gent ha anat venint perquè no tenien llum a casa i volien menjar, i se'ns ha acumulat la feina".

Detallava que havien viscut l'apagada "amb angoixa", però que també havia servit per "petar la xerrada" i treure-li importància.