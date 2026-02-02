La tòfona negra i el seu univers gastronòmic, protagonistes del Trufforum de Vic

El recinte firal El Sucre de Vic tornarà a acollir una nova edició del Trufforum, una fira que centrarà les activitats al voltant de la tòfona negra i el seu univers gastronòmic, amb l'objectiu principal de fomentar-ne l'ús, tant domèstic com en la cuina professional. En total, s'oferiran una trentena de propostes repartides durant el cap de setmana del 7 i 8 de febrer.
El públic hi trobarà el ja consolidat Mercat de la tòfona fresca, amb tòfona negra classificada i amb garantia de qualitat, així com una selecció de productes trufats artesans. Cuiners de renom com Nandu Jubany (Can Jubany) o Oriol Castro (Disfrutar) seran protagonistes d'algunes de les activitats que es faran als espais de l'Aula de la Tòfona i La Cuina de la tòfona.
Altres propostes són l'activitat Tòfona amb bombolles, amb l'escriptora Empar Moler i els xefs Ignasi Camps (Ca l'Ignasi, Cantonigròs) i Jordi Vila (Can Jepet, Setcases). Els tres faran un maridatge gastronòmic amb els escumosos i la cuina de la tòfona com a protagonistes.
Més activitats seran el tast La tòfona en els arrossos de memòria empordanesa, conduït per Quim Casellas (Casamar, Llafranc). Per la seva banda, Marc Castells i el xef Àlex Andrés (Ferrer, Vic) oferiran Ostres del Delta & Tòfona, diàleg entre el mar i la terra, mentre que Nico Roger (Via, Vic) presentarà Osona Cuina i els aliments singulars de Catalunya, amb el maridatge a càrrec de César Cánovas (Vins del Llegat). Per altra banda, durant el Trufforum, Elvira Serra (Gastrosàvia) i Núria May (Fundació Alícia) oferiran l'activitat La saviesa de les Gastrosàvies amb la cuina tradicional de la tòfona.
La fira també oferirà un espai per a infants amb tallers pels més petits, l'Espai Tòfona i Ciència; la mostra de llibres de receptes amb tòfona; l'Espai degustació o el 7è Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires. Diumenge també és previst l'Esmorzar popular amb tòfona a càrrec d'Osona Cuina.
En aquesta edició, el Trufforum dona continuïtat al premi al Millor Producte Trufat de Catalunya 2026 estrenat l'any passat amb l'objectiu de determinar el millor producte agroalimentari que contingui tòfona negra (Tuber melanosporum). La convocatòria es dirigeix a empreses i productors legalment constituïts i establerts a Catalunya i que es dediquin a l'elaboració, producció o envasament de productes agroalimentaris.
Un any més, Vic també acollirà l'acte de nomenament de l'Ambaixador d'Honor de la Tòfona. Enguany serà el torn del xef Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona). La Tòfona d'Or es lliurarà a títol pòstum, dissabte, a Carles Vilarrubí i Carrió, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El Trufforum també acollirà la final de la quarta edició del Premi Laumont al Millor Plat amb Tòfona Negra, adreçat a professionals de la restauració.
El Trufforum professional
L'Acadèmia de la Tòfona tornarà a oferir, divendres, una formació professional i específica a estudiants d'hostaleria d'arreu de Catalunya. En l'àmbit professional també destaca el Congrés Internacional de la Tòfona, que tindrà lloc dissabte.
El Trufforum també serà seu de la reunió anual del grup de seguiment del Pla d'Acció per al Desenvolupament del sector Tofoner a Catalunya o una jornada que posarà en contacte productors de tòfona negra i cuiners.
El Trufforum és organitzat per l'Ajuntament de Vic, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic, l'European Mycological Institute (EMI), la Diputació de Barcelona, l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya (PROTOCAT), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i el Consell Empresarial d'Osona.