Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 23, 24 i 25 de gener

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 23, 24 i 25 de gener de 2026 a les nostres comarques.
Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest cap de setmana és el torn dels Tonis de Manlleu, Centelles o Santa Eugènia de Berga. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Prats de Lluçanès: Festa Major de Sant Vicenç 2026
Prats de Lluçanès celebra la Festa Major de Sant Vicenç amb una programació que s'allargarà fins al 25 de gener i que combina els actes tradicionals més arrelats amb propostes culturals i musicals adreçades a tots els públics. Si bé la festivitat arrencava dimecres, el decret de dol oficial declarat a tot Catalunya els dies 20, 21 i 22 de gener arran dels accidents ferroviaris dels darrers dies, s'ha modificat el calendari d'alguns dels actes centrals.
- Què? Festa Major de Sant Vicenç
- Quan? Del 21 al 25 de gener
- On? Prats de Lluçanès
- Més informació
Malla: Festa Major 2026
El municipi de Malla està de celebració: del 22 de gener i fins al 8 de març es desplegarà un llarg programa d'activitats tradicionals i culturals per a commemorar la Festa Major del poble. Aquest cap de setmana arrenca amb el sopar de Festa Major el dissabte 24 de gener o un taller de fotografia a càrrec d'Emili Vilamala.
- Què? Festa Major de Malla
- Quan? Del 22 de gener al 8 de març
- On? Malla
- Més informació
Sant Julià de Vilatorta: 26è Ral·li Esprint
Aquest cap de setmana té lloc el 26è Ral·li Esprint de Sant Julià de Vilatorta, una de les proves més emblemàtiques del calendari automobilístic. La cursa serà el diumenge 25 de gener i arrencarà a les nou del matí del carrer Núria.
- Què? Ral·li Esprint
- Quan? 25 de gener
- On? Sant Julià de Vilatorta
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de gener s'ofereix a Vic la visita guiada Intervenció arquitectònica a l'església barroca de la Pietat. La visita anirà a càrrec d'Anna Rovira o Ariel Cavilli i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 11, 18 i 25 de gener
- On? Vic
- Més informació a l'Oficina de Turisme de Vic