La NASA es fa ressò d'una imatge capturada pel fotògraf osonenc Emili Vilamala

La NASA ha publicat a les seves xarxes socials una imatge capturada des d'Osona pel fotògraf Emili Vilamala. En concret, es tracta d'una foto feta des del Santuari dels Munts, a Sant Agustí de Lluçanès.\r\n\r\nEs tracta d'una bonica estampa de l'albada i combina diferents elements destacables (la fotografia es pot contemplar a l'inici d'aquesta notícia): els moments abans de la sortida del sol, núvols lenticulars de color rogenc i la Serra del Cadí nevada de fons.\r\n\r\nNo és la primera vegada que l'agència comparteix una fotografia de Vilamala: per exemple, el juny del 2025 van donar una menció especial a una imatge capturada de matinada al meandre de Sant Pere de Casserres, on s'identifiquen elements del cel com la lluna, els planetes Venus i Mart, l'estrella Fomalhaut i l'ull de peix a la constel·lació de Piscis Austrinus.\r\n