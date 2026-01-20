L'artista Roc BlackBlock crea dos murals per reivindicar el calendari festiu i cultural de Tona

Els murs d'una granja –propietat de la família Tordera- ubicada a Tona, a tocar de la C-17, llueixen des del passat mes de desembre dos murals de l'artista Roc BlackBlock, figura amb arrels osonenques i destacada de l'art urbà català.
Amb més de 30 anys de trajectòria i reconegut pels seus murals vinculats a la memòria històrica i la denúncia social, en aquesta ocasió l'artista ha creat dues obres per posar en valor en calendari festiu i cultural de Tona. El projecte ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona
La primera obra, situada al mur esquerre de la granja, mostra un infant jugant al costat d'un rierol i fa referència a la Fira Joc-Joc i al Festival Una Tona de Màgia, dos dels esdeveniments culturals més rellevants del municipi.
El segon mural, visible pels vehicles que accedeixen a Tona des de Vic per la C-17, està dedicat a la cultura popular tonenca, amb una representació vinculada a l'Aplec de la Rosa a Lurdes i el Castell. En aquest hi apareixen tres nenes vestides amb el vestit tradicional de la festa, en una escena que connecta el paisatge real amb la identitat cultural del poble.