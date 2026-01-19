Aparcar als pàrquings soterrats de la Biblioteca Pilarin Bayés i la plaça Major de Vic és més car aquest 2026

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de gener ha aprovat les noves tarifes dels aparcaments soterrats de la plaça Major i la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic.
El plenari ha donat llum verda a la revisió dels preus amb els vots favorables de Junts, Ara Vic i Som Identitaris, la negativa de la CUP i Vic En Comú Podem i l'abstenció d'ERC i el PSC.
En el cas de l'aparcament soterrat de la Biblioteca Pilarin Bayés, l'empresa concessionària proposa una puja de l'1,8%, mentre que en el cas del pàrquing de la plaça Major, un 3,1%. D'aquesta manera, per exemple, en aquest últim aparcament el preu per hora s'enfila fins a 3,45 euros.
Al mateix temps, també s'apugen els preus de l'aparcament regulat a calçada -les zones d'aparcament blaves, taronges i verdes-. "És un increment de l'IPC regulat per contracte", detallava la regidora Núria Homs, tot recordant que els vehicles amb emissions zero "estan bonificats".
En aquest cas, la mesura quedava aprovada amb el vistiplau de Junts, Ara Vic i SOMI, l'abstenció d'ERC i la negativa de la CUP, el PSC i VECP.
L'etern debat de la gestió dels serveis municipals
Amb l'abstenció, ERC explicava que l'increment dels preus "està dins de la legalitat, però no és el model de servei que faríem nosaltres". En aquest punt, els republicans aposten per a una gestió directa "perquè és més efectiu".
En la mateixa línia, des de la CUP insistien en el fet que "el model de gestió és contrari al que pensem i defensem" i creuen que "haurien de ser serveis públics gestionats directament per l'Ajuntament", per aquest motiu, el sentit del seu vot és negatiu.
Pel cas de l'aparcament soterrat de la Biblioteca Pilarin Bayés i la plaça Major, el PSC va abstenir-se, precisament, "pel model". Els socialistes apunten que es parla de la falta de recursos a la ciutat i els resulta "contradictori" que "l'únic servei que no és deficitari i del qual en podríem treure rendiment, el tenim en règim de concessió".
Per contra, el vot socialista en referència a l'increment de les zones blava, taronja i verda era negatiu, i argumenten el sentit del seu vot perquè també s'apugen les sancions -fins als 60 euros- per no posar el tiquet "amb la finalitat que la gent tregui el paper per anul·lar la multa al parquímetre": "És desmesurat i amb mera finalitat recaptatòria".
"No estem discutint el model", deien des de Som Identitaris, que donant suport als dictàmens. En aquest sentit, creuen que l'increment de les tarifes "està dins la llei".
Des de Vic En Comú Podem aposten per revisar les concessions i posen dades sobre la taula com que, durant els darrers sis anys, l'aparcament soterrat de la plaça Major de Vic -gestionat per l'empresa Saba-, ha acumulat un increment de més del 20% tarifari. Al mateix temps, els comuns, amb la seva negativa als augments dels preus, critiquen que "aquestes pujades no van mai acompanyades d'una millora del servei".