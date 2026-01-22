Minut de silenci a Vic en solidaritat amb les víctimes dels accidents ferroviaris

Dimecres a la tarda es desplegava un minut de silenci a la plaça Major de Vic en solidaritat amb les víctimes dels accidents ferroviaris dels darrers dies a Adamuz (Andalusia) i Gèlida.
L'acte, encapçalat per l'alcalde vigatà, Albert Castells, va comptar amb la presència de representants de diferents grups polítics que configuren el consistori de la capital d'Osona i, també, amb membres del Consistori Infantil.
Amb aquest gest, l'Ajuntament de Vic -i tota la ciutat- ha volgut mostrar el seu condol als familiars i amics de les víctimes, així com reconèixer la tasca dels serveis d'emergències que han intervingut en l'atenció i la gestió de les conseqüències dels tràgics fets.
Segon dia sense servei a Rodalies
Dimecres a la tarda, el Govern de la Generalitat va anunciar que els trens tornarien a funcionar de manera gradual aquest dijous 22 de febrer després de suspendre la circulació ferroviària a tota la xarxa de Rodalies arran dels tràgics accidents dels darrers dies.
Amb tot, el dijous s'ha aixecat amb un nou dia de caos a la xarxa de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància: alguns trens no estan llestos, altres estan aturats a les estacions i els maquinistes es neguen a pujar-hi.
De fet, el sindicat de maquinistes Semaf assegura que no conduiran trens fins que Adif no faci una auditoria que realment mostri que les vies són segures. "Es van començar els protocols, però no de manera correcta", ha detallat Diego Martin, secretari general de l'organització sindical. "Ahir ens van dir que totes les línies estaven operatives i després es va notificar nous problemes", com possibles esllavissades i descarrilaments.
D'aquesta manera, Semaf assegura que no tornaran a conduir trens fins que no es compleixi el protocol. Traslladen la pilota sobre la teulada d'Adif i asseguren que l'aturada de la circulació es mantindrà "mentre no se segueixi el protocol correcte per verificar la seguretat".