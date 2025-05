La UVic-UCC celebra la primera dècada de l'Executive MBA

La Sala Mercè Torrents acollirà aquest divendres 9 de maig l'acte de celebració dels 10 anys de l'Executive MBA (EMBA) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya amb la participació d'alumnes, exalumnes i col·laboradors acadèmics.

L'acte reconeixerà una dècada d'evolució d'un programa formatiu que ha esdevingut un puntal per a la formació de més d'un centenar de directius i directives, i que ha sabut adaptar-se als canvis socials, econòmics i tecnològics dels darrers anys.

Un projecte amb recorregut territorial i pedagògic

L'origen de l'EMBA es remunta a una proposta conjunta entre els campus de Vic i Manresa, que posteriorment es va ampliar a Granollers. Amb l'objectiu de donar resposta a un perfil d'estudiant executiu i amb una vida professional activa, el màster va evolucionar fins a l'actual format híbrid, que permet cursar-lo totalment en línia i obrir-lo a estudiants d'arreu del món sense necessitat de desplaçaments. Aquesta flexibilitat ha estat clau per adaptar-se als nous hàbits formatius i ampliar-ne l'impacte.

Segons la seva coordinadora actual, M. Dolors Crous, "l'EMBA està pensat per a persones amb responsabilitats directives que volen fer un salt qualitatiu, no només en la seva carrera, sinó també en la transformació de les seves organitzacions". Amb una clara vocació pràctica i transformadora, el programa potencia habilitats de lideratge, gestió estratègica, innovació i desenvolupament de talent, i inclou un programa de mentoria executiu personalitzat.

Una formació adaptada al món VUCA

L'Executive MBA de la UVic-UCC respon als reptes d'un entorn VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu) i prepara els participants per liderar en un context d'hiperdigitalització i canvi constant.

El programa està especialment pensat per a directius i directives amb més de sis anys d'experiència, provinents de sectors diversos i amb perfils acadèmics que inclouen les enginyeries, l'administració d'empreses, les ciències socials i, fins i tot, la salut.

Els estudiants que durant les deu edicions han passat per l'EMBA, tenen un perfil qualificat, amb responsabilitats en àrees com són la direcció general, les finances, el màrqueting, les operacions i els recursos humans. El seu programa aporta la diversitat sectorial i funcional com un dels seus valors afegits, ja que permet generar aprenentatges creuats i fer contactes amb professionals d'alt nivell.

L'acte de celebració tindrà lloc aquest divendres, 9 de maig, a les 17.00 hores a la Sala Mercè Torrents.