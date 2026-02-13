Lluc Crusellas endolceix l'aniversari de la iaia Angeleta

Àngela Coromina, més coneguda com a iaia Angeleta, fa 95 anys aquest dissabte 14 de febrer i ja ho ha començat a celebrar de la manera més dolça possible: amb una figura de xocolata del mestre xocolater Lluc Crusellas.
Amb 173.000 seguidors a Instagram, s'ha convertit en una de les figures més estimades del país pel seu carisma, vitalitat i simpatia. El 2023, el seu net Jordi, va proposar-li d'obrir un compte a les xarxes socials per donar visibilitat a la gent gran i, des d'aleshores, la seva popularitat no ha parat de créixer.
Aquest dissabte celebra 95 anys, i ha volgut compartir la celebració amb la seva comunitat de seguidors. En un vídeo a Instagram apareix a l'obrador de Lluc Crusellas, amb qui munta una figura de xocolata amb el número dels anys que compleix i un cotxe vermell. Les imatges van acompanyades d'un text on la iaia Angeleta dona les gràcies a tothom "per l'estima" i "la companyia" i trasllada a la comunitat de seguidors la seva felicitat: "Estic a la recta final de la meva vida i la penso disfrutar al màxim", diu.
En el vídeo, Lluc Crusellas li canta "moltes felicitats" a la iaia Angeleta i, junts, bufen les espelmes: "Ara cap amunt, pels 100", li diu el mestre xocolater acompanyat del seu equip de pastissers.
La iaia Angeleta va néixer el 14 de febrer de 1931 al Molí de Galobardes de Prats de Lluçanès, on va viure fins als 20 anys, quan es va casar. Llavors es va traslladar a Santa Maria de Merlès (Berguedà) i, més endavant, a Lluçà. Quan va arribar el moment de deixar l'ofici de pagesa, va traslladar-se juntament amb el seu marit a Roda de Ter, on viu actualment.