Osona Contra el Càncer posa en marxa una guardiola solidària digital

Osona Contra el Càncer posa en marxa una nova guardiola solidària en format digital, una versió actualitzada de les clàssiques guardioles físiques que tantes vegades hem vist en esdeveniments, comerços i campanyes solidàries.

Les guardioles físiques han estat claus durant més de 25 anys per a recollir fons de manera propera i transparent. Osona Contra el Càncer publica mensualment els informes econòmics d'ingressos i despeses.

Ara, l'associació fa un pas més amb una versió digital que permet adaptar-se als nous formats i canals de col·laboració. D'aquesta manera, l'eina permet fer donatius de manera totalment segura a través de targeta bancària o Bizum, des de qualsevol dispositiu i només introduint un número de telèfon.

Cada junta local, comerç o persona col·laboradora pot sol·licitar la seva pròpia guardiola digital personalitzada, un fet que facilitarà la creació de campanyes i iniciatives solidàries adaptades a les realitats locals.

Cristina Herrera, presidenta d'Osona Contra el Càncer, remarca que "les guardioles han estat sempre una manera molt directa de connectar amb la ciutadania" i afirma que amb la nova eina "volem continuar recollint solidaritat, però ara també a través del mòbil i les xarxes. És una manera d'adaptar-nos als nous temps sense perdre la nostra essència".

La plataforma ha estat desenvolupada des de la mateixa associació de la mà de Jordi Grabolosa, desenvolupador web i membre de la junta. La seva creació no ha suposat cap cost econòmic per a l'entitat, reafirmant el compromís de l'associació que tots els recursos recollits es destinin a donar suport directe a les persones afectades de càncer i al seu entorn més proper.

Una de les primeres juntes locals a posar-la en funcionament ha estat la de Taradell, que ja l'utilitza activament per a les seves campanyes i activitats solidàries.

"Amb aquesta nova guardiola digital complementem la nostra tasca solidària de sempre amb una eina moderna que ens ajuda a arribar a generacions més joves, més acostumades a usar el mòbil per fer donatius. És una nova via per sumar suports i continuar ampliant la xarxa de solidaritat per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb aquesta malaltia", apunta Araceli Garcia, presidenta de la junta local de Taradell.