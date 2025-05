Tot el que has de saber del Lactium de Vic 2025

Vic es converteix, aquest cap de setmana, en la festa del formatge artesà català amb la 17a edició de la fira Lactium. Els dies 3 i 4 de maig, la capital d'Osona acull una quarantena d'artesans que, al seu temps, oferiran uns 200 formatges per tastar i comprar al tall.

Els amants del formatge i la gastronomia tenen una cita al parc Jaume Balmes de la ciutat, emplaçament que durant els dies de la mostra serà escenari, també, d'una programació d'activitats àmplia per a tots els públics i gustos. Hi haurà tastos, música en directe, propostes infantils o tallers perquè aflueixi la cultura formatgera entre els visitants.

La gran novetat d'enguany és el nou format del concurs per escollir el millor pastís de formatge. Aquest 2025 s'aposta per la seva descentralització i el jurat ha recorregut el país –deu localitzacions- per trobar el millor dolç elaborat amb aquest producte.

A continuació, la redacció d'Osona.com ha preparat una guia per facilitar la visita al Lactium Vic 2025, amb les activitats més destacades o les novetats que cal tenir en compte pel que fa a la mobilitat.

La fira Lactium Vic, amb epicentre al parc Jaume Balmes, se celebra aquest cap de setmana.

Aula Formatge Bonpreu i Esclat

L'Aula del Formatge Bonpreu i Esclat és un dels epicentres de la fira Lactium Vic. Es tracta d'un espai amb una programació lúdica i interactiva amb activitats per posar al centre la cultura i els valors del formatge artesà. Enguany, des de l'Aula s'ofereixen una desena de propostes divulgatives. En destaquem, per exemple, un taller per aprendre a fer una taula de formatges de proximitat, un tast de formatges amb Ferme de Lanset, la formatgeria convidada a Lactium 2025; o un tast dels formatges guanyadors Concurs Lactium de la mà d'en Bernat Gurt, assessor i especialista en formatges artesans.

Quan? Dissabte 3 i diumenge 4 de maig

Dissabte 3 i diumenge 4 de maig On? Parc Jaume Balmes, Vic

Parc Jaume Balmes, Vic Més informació aquí

Espai Txisarts, activitats per tots els públics

Lactium s'articula al voltant d'una programació d'activitats per a tots els gustos i públics bona part de les quals es despleguen al voltant de l'espai TxisArts, escenari on passaran moltes coses durant els dos dies de la mostra: actuacions de música en directe, espectacles infantils o la presentació del Panel de Tast i Anàlisi Sensorial dels Formatges Artesans Catalans.

Quan? Dissabte 3 i diumenge 4 de maig

Dissabte 3 i diumenge 4 de maig On? Parc Jaume Balmes, Vic

Parc Jaume Balmes, Vic Més informació aquí

Espai de degustació TxisBar

TxisBar és l'espai de degustació del Lactium on el públic pot tastar i descobrir els formatges presents a fira, tallats i servits per gaudir-los de manera lúdica al mateix parc Jaume Balmes. Pel TxisBar hi passaran més de 40 formatges artesans diferents amb molta varietat en tipologies i llets.

Quan? Dissabte 3 i diumenge 4 de maig

Dissabte 3 i diumenge 4 de maig On? Parc Jaume Balmes, Vic

Parc Jaume Balmes, Vic Més informació aquí

Torna la fira Lactium de Vic, la gran festa del formatge artesà català

Concurs per escollir el millor pastís de formatge català

Lactium On Tour és el títol que s'ha escollit per titular la descentralització del concurs per escollir el Millor Formatge Català que cada any surt del Lactium. S'ha escollit 10 localitzacions per fer arribar el projecte del Lactium arreu.

El concurs comptarà amb més de 150 formatges inscrits, distribuïts en 13 categories, que representen la diversitat del sector. També representen totes les espècies lleteres presents a Catalunya (vaca, cabra, ovella i búfala) i les tècniques d'elaboració.

Afectacions en la mobilitat durant el Lactium

Entre el dimecres 30 d'abril i fins al dimarts 6 de maig, la mobilitat a la ciutat de Vic es veurà afectada en diversos punts propers al parc Jaume Balmes.

Els vehicles no podran circular pel passeig de la Generalitat, entre la carretera de la Guixa i la rambla de Sant Domènec, i només es permetrà el pas del veïnat d'aquests carrers entre el tram comprès entre la carretera de la Guixa i el passeig Pep Ventura.

Al mateix temps, durant la celebració del Lactium, la línia L6 del servei de bus urbà la Guixa-Tanatori variarà el seu recorregut per la zona, quedant anul·lada la parada del passeig de la Generalitat-carrer Andreu i se substituirà per la parada Martí Genís, ubicada al carrer Narcís Verdaguer i Callis, número 12.

En el cas de les línies interurbanes, les afectacions seran les següents: