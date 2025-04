Translog Osona reuneix una quarantena de professionals per parlar de ciberdelinqüència i empreses

Translog Osona ha reunit una quarantena de professionals del sector del transport i la logística en el marc de la jornada Blinda la teva empresa: ciberassegurances, pòlisses de transports i danys materials al teu abast, celebrada a la Sala Coll i Bardolet de l'edifici El Sucre de Vic.

L'esdeveniment va posar el focus en la importància creixent de la prevenció, la formació interna i el compliment de les noves normatives, com la imminent directiva europea per la lluita de les empreses contra la ciberdelinqüència.

La ciberseguretat, una necessitat estratègica

Els ciberatacs, que sovint afecten dades delicades i poden paralitzar completament l'activitat d'una empresa, han experimentat un augment significatiu els darrers anys, també en el transport i la logística. De fet, aquest ja és el segon sector més atacat a tot l'estat espanyol després de l'energètic, segons va explicar Jaume Noguer, president de Translog Osona, en la presentació de la jornada. Les conseqüències econòmiques i reputacionals poden ser devastadores si no es compta amb una cobertura adequada.

Així ho va corroborar Francisco Alcaide, subscriptor i responsable de Beazley Digital a Espanya, que va alertar del creixement exponencial d'aquests ciberatacs. Segons Alcaide, només un 30% de les empreses disposen actualment de cobertures específiques per a incidents cibernètics, tot i que el cost mitjà d'un ciberatac per a una pime ja s'eleva a uns 75.000 euros. També va destacar que la primera línia de defensa continua sent interna: un treballador no format pot ser la via d'entrada més habitual per als hackers.

Alcaide va insistir en el fet que les empreses han d'estar preparades per evitar ciberatacs però, en cas que es produeixin, és important disposar d'una bona pòlissa d'assegurances. Pel que fa a Beazley, aquestes pòlisses cobreixen diverses àrees: responsabilitat civil derivada d'un incident o atac informàtic, i danys propis com la pèrdua de benefici per aturada d'activitat i ciberextorsió. A més, inclouen serveis associats essencials, com experts informàtics, advocats especialitzats, i gestió de crisi i relacions públiques, uns serveis que, si es contracten de manera individual en cas d'incident, poden tenir un cost molt elevat.

La formació, clau per a reduir vulnerabilitats

Àngel Pérez, director de Ciberseguretat de Claranet Espanya, va reforçar aquest missatge, destacant que la formació i la cultura de seguretat dins les empreses són imprescindibles per evitar atacs. Pérez va fer un recorregut pels ciberatacs més comuns -com el phishing, el ransomware i els atacs DDoS- i va evidenciar la fragilitat de moltes empreses a través d'informes de contrasenyes utilitzades que encara mostren patrons bàsics i insegurs.

En aquest context, Pérez va introduir la directiva europea NIS2, que aviat entrarà en vigor a Espanya via decret llei i obligarà moltes empreses -incloses les del sector logístic i transport- a implementar mesures mínimes de ciberseguretat i protocols de gestió de riscos.

Aquesta directiva inclou articles que defineixen la gestió de riscos i política de seguretat de l'empresa, la gestió dels incidents, el desenvolupament d'un pla per garantir la continuïtat del negoci, l'eficàcia de les mesures, el xifratge o la conscienciació i la formació, entre altres mesures.

La importància de la prevenció també en riscos materials

A més de la ciberseguretat, la jornada va abordar altres àmbits de la protecció empresarial, amb les ponències de Joaquim Benavent i Sílvia Martínez, director tècnic de Patrimonials i Transports responsable de l'Àrea Tècnica de Transports, tots dos de FIATC, respectivament.

Els dos van incidir en la necessitat de disposar d'assegurances de transport i danys materials ben adaptades a la realitat de cada empresa, subratllant que moltes no poden reprendre l'activitat després d'un sinistre per no tenir la pòlissa adequada.

Es va posar especial èmfasi en la prevenció com la millor estratègia: "Una assegurança no s'ha de triar pel preu, sinó per la seva adequació a la realitat de l'empresa", va insistir Benavent. La col·laboració amb professionals per revisar les necessitats reals de cobertura i mantenir-se al dia de les normatives complexes va ser una altra de les recomanacions destacades.

Un sector en alerta, però proactiu

La jornada va estar moderada per Ricard Oller, d'Oller Business Insurance Brokers, que va reafirmar la idea central de tot l'acte: la millor assegurança i protecció comença amb una bona preparació interna. Tant en l'àmbit digital com en el físic, les empreses del sector logístic han de protegir-se davant d'uns riscos que són cada vegada més complexos i imprevisibles.

En aquest context, conèixer i entendre bé les assegurances disponibles -des de les ciberpòlisses fins a les assegurances de transport i de patrimoni- és essencial per blindar l'empresa i garantir-ne la continuïtat davant de qualsevol eventualitat.