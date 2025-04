Un veí del centre de Vic: «Vaig anar a dormir i encara no hi havia llum»

D'històries al voltant de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns 28 d'abril n'hi ha per donar i per vendre. Algunes anecdòtiques, i d'altres, més caòtiques. Sigui com sigui, ningú va escapar-se d'un dia de col·lapse generalitzat. Osona.com ha sortit al carrer aquest dimarts al matí per recollir els testimonis de com van viure veïns i veïnes d'Osona una jornada sense llum i incomunicació.

A Vic, per exemple, es va viure l'apagada entre la llum de la plaça Major i la foscor a gran part dels barris de la ciutat. Mentre que en algunes zones es recuperava l'activitat al migdia, en altres l'electricitat no va tornar fins entrada la matinada.

Toni Padrós, veí del centre de la capital d'Osona, explica que va anar-se'n a dormir pels volts de les dotze de la nit sense llum, il·luminant el pis amb algunes espelmes que havia trobat per casa. Relata que, pocs minuts després de l'apagada, va baixar al carrer i, en els diversos comerços del barri, anava trobant veïns i veïnes amb els quals "comentàvem la jugada". "Tot plegat n'apareixia un que deia que uns carrers més enllà ja havien recuperat el servei", explica.

La rambla del Passeig de Vic durant el vespre de l`apagada massiva.

L.Busquets/ACN

Al llarg del dia va aconseguir parlar amb els seus fills, però al mateix temps, la bateria del seu dispositiu mòbil s'apagava lentament. "Vaig anar al cotxe per carregar la bateria del mòbil". Passades les hores, i en veure que al seu barri no es recuperava de l'apagada, va anar-se'n a dormir pensant que, aquest matí, "ja tornaria a funcionar tot". I ha estat així a mitges, detalla, ja que si bé ha tornat la llum, encara no té cobertura al mòbil ni connexió a la xarxa d'internet des de casa.

A Sant Julià de Vilatorta l'apagada general va ser més anecdòtica, explica el propietari del Bar Núria. En aquest municipi, la llum va tornar pels volts de les dues del migdia, i a l'establiment "no vam tenir incidències destacables" més enllà, per exemple, de no poder cobrar als amb el datàfon. Al poble del costat, a Folgueroles, la situació era semblant a la de Vic. Una part del municipi tenia llum, mentre que en altres zones van anar-se'n a dormir a les fosques.

Una consulta del CAP de Centelles sense llum a causa de l`apagada general.

ACN

"Ens ha agafat el pànic com quan va arribar el coronavirus. Tot ens ha recordat a aquell moment", narrava a l'ACN la responsable d'atenció al ciutadà del CAP de Centelles, Lourdes Toneu, dilluns a la tarda. Al centre, la llum va tornar a primera hora de la tarda, quan finalment se'ls va instal·lar un generador. Ja havien trucat els pacients més vulnerables i s'havien assegurat que aquells que tenen bomba d'oxigen estiguessin bé, però no podien accedir als historials mèdics: "Hem tornat a fer les receptes amb paper i bolígraf, com abans", detallava una doctora.

D'històries n'hi ha infinites. Des de la redacció d'Osona.com obrim la bústia del correu electrònic (osona@osona.com) a tots els lectors i lectores que vulguin explicar anècdotes d'una jornada sense precedents.