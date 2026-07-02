Tres metges de Vic lideren un estudi que marca una abans i un després en la prevenció de l'artritis reumatoide

El reumatòleg Raimon Sanmartí, un dels metges fundacionals de Bayés Salut i cap del Grup de Recerca en Artropaties Inflamatòries (GRAI) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) -centre vinculat a l'Hospital Clínic de Barcelona-, ha liderat un assaig clínic que obre noves perspectives en el tractament del reumatisme palindròmic i en la prevenció de l'artritis reumatoide. L'estudi ha comptat també amb la participació dels doctors José Ramón Rodríguez i Eduard Kanterewicz, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari de Vic.
Publicada recentment a la revista Nature Medicine, la investigació demostra que el fàrmac immunomodulador abatacept és significativament més eficaç que el tractament convencional amb hidroxicloroquina per evitar la progressió cap a l'artritis reumatoide, una malaltia crònica que pot provocar dany articular irreversible.
Els resultats mostren que només el 20% dels pacients tractats amb abatacept van desenvolupar artritis reumatoide durant els dos anys de seguiment, en comparació amb el 50% dels que van rebre hidroxicloroquina. A més, els pacients tractats amb abatacept van presentar una millora significativa dels símptomes, amb una freqüència més elevada de remissió completa de les crisis i episodis inflamatoris de menor intensitat. Tots dos tractaments van demostrar un bon perfil de seguretat i tolerabilitat.
Un estudi pioner
El reumatisme palindròmic és una malaltia caracteritzada per episodis intermitents d'inflamació articular amb crisis agudes que duren pocs dies i es resolen espontàniament. Tot i això, aproximadament la meitat de les persones afectades acaben desenvolupant artritis reumatoide, especialment aquelles que presenten biomarcadors associats a aquesta malaltia.
Per tal d'avaluar noves estratègies terapèutiques, l'equip liderat pel doctor Sanmartí des de l'IDIBAPS-Hospital Clínic va impulsar un assaig clínic aleatoritzat amb 70 pacients i dos anys de seguiment per comparar l'eficàcia de la hidroxicloroquina amb la de l'abatacept, un fàrmac que modula el sistema immunitari mitjançant la inhibició dels limfòcits.
Els resultats suggereixen que una intervenció precoç sobre el sistema immunitari pot modificar el curs natural de la malaltia i reduir de manera significativa el risc de desenvolupar formes més greus i incapacitants.
"Els resultats indiquen que podem intervenir de manera precoç per modificar el curs natural de la malaltia i reduir el risc que els pacients desenvolupin malalties més greus i irreversibles", assenyala el doctor Raimon Sanmartí, afegint que, aquest fet, "obre la porta a un canvi de paradigma en el tractament dels pacients".
L'estudi ha comptat amb la col·laboració de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC. Dra Isabel Haro) i hi han participat 14 centres hospitalaris de l'Estat, amb la implicació de professionals de l'Hospital Universitari de Vic. Es tracta dels doctors José Ramon Rodríguez-Cros i Eduard Kanterewicz, especialistes del Servei de Reumatologia del centre de referència a Osona, els quals figuren entre els coautors del treball. La participació de professionals vinculats a Bayés Salut i a l'Hospital Universitari de Vic en estudis de referència internacional reforça el compromís de la institució amb la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per millorar l'atenció als pacients.