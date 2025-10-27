Viladrau, capital de la tardor amb la 30a edició de la Fira de la Castanya

Viladrau s'ha tornat a convertir en la capital catalana de la tardor amb la celebració de la 30a edició de la consolidada Fira de la Castanya. Els colors càlids d'aquesta època de l'any i l'olor de les castanyes han tornat a envair els carrers del municipi durant tres dies, convertint el poble en un autèntic reflex de la temporada.
Durant el cap de setmana, la localitat s'ha omplert de fum, olor de castanyes, tradició amb la preservació de la cultura del castanyer i les arrels locals com a protagonistes.
Aquest 2025, la fira ha superat totes les expectatives amb més de 20.000 visitants. La cita ha aplegat 87 parades, de les quals 37 de productors i creadors del locals.
Una de les principals novetats d'enguany és que s'ha ampliat l'espai dedicat als paradistes per "esponjar" la fira i, al mateix temps, fer que l'experiència per als visitants sigui més tranquil·la i amb menys aglomeracions. El programa també ha inclòs un ampli ventall de propostes culturals i activitats per a petits i grans.
La 30a edició de la Fira de la Castanya coincideix amb la recuperació del Castanyer de les Nou Branques, un arbre centenari -té més de 700 anys- símbol del poble que l'any passat va perdre una de les seves branques més importants i que, enguany, és objecte d'una sèrie de treballs de restauració.
L'activitat cultural de Viladrau no s'atura: el pròxim divendres 31 d'octubre, el municipi celebra el tradicional Ball de Bruixes.
A continuació, un recull d'imatges del fotògraf Oriol Clavera de la 30a edició de la Fira de la Castanya de Viladrau: