Denunciat penalment un motorista per circular a 203 km/h per la C-62 a Oristà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 51 any que circulava a 203 km/h per la C-62 a l'altura d'Oristà, al Lluçanès, més del doble del permès, ja que la velocitat màxima en aquesta via és de 90 km/h.

En concret, els fets van tenir lloc el passar el 4 de maig pels volts de les tres de la tarda en un control de velocitat al punt quilomètric 3,2. Els agents el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària.

Al moment, la patrulla no el van poder aturar, i els agents es van desplaçar fins al seu domicili on, al cap d'una estona, li van poder notificar la denúncia penal.