Detenen dos homes per diversos robatoris amb força a Osona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 19 i 22 anys com a presumptes autors de diversos robatoris amb força a Osona, i han denunciat a un tercer implicat, un home de 22 anys, pels mateixos fets.
En concret, la policia catalana va enxampar els lladres entre els dies 8 i 9 d'abril fruit d'una investigació iniciada el passat 25 de febrer després que, aquella matinada, s'haguessin produït tres robatoris amb força a la comarca.
El primer dels fets va tenir lloc a unes instal·lacions municipals de la ciutat de Vic, d'on els autors dels fets van sostreure diverses eines. El segon cas, va produir-se en un bar de Sant Miquel de Balenyà, d'on els lladres van endur-se diners. L'últim dels robatoris va tenir lloc en un centre d'art, del qual van sostreure material informàtic.
Durant la investigació, els Mossos van determinar que els tres robatoris havien estat perpetrats pels mateixos tres individus. Després de diverses gestions, van poder identificar els individus: dos d'ells han estat detinguts a Vic i van passar a disposició judicial el 10 d'abril, mentre que el tercer implicat ha quedat denunciat.