Els Mossos busquen un conductor que hauria atropellat deliberadament a un home a la C-17, a Orís

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atropellament d'una persona a la C-17, en terme municipal d'Orís. En concret, els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de tres de la matinada de diumenge, quan un testimoni va alertar al telèfon d'emergències 112 que un vehicle havia envestit un home a la via mencionada.
Al lloc dels fets van desplaçar-s'hi diverses patrulles dels Mossos, així com ambulàncies del SEM, que van atendre la persona, que es trobava malferida. Posteriorment, la víctima de l'atropellament va ser traslladada a l'Hospital de Vic.
Immediatament, els Mossos d'Esquadra van activar la recerca per localitzar l'autor, i hores més tard, van localitzar el vehicle estacionat a les Masies de Voltregà, però no al conductor.
La policia catalana continua investigant el succés, i treballen amb la hipòtesi que l'atropellament podria ser intencionat.