El xoc entre un quad i una bicicleta en un camí de Lluçà acaba amb un ferit en estat greu

El xoc entre un quad i una bicicleta en un camí rural entre Santa Eulàlia de Puig-Oriol i Lluçà ha acabat amb el ciclista ferit en estat greu i traslladat a l’Hospital de Vic en helicòpter. Els Bombers han activat l’helicòpter de rescat i dues dotacions de suport després de rebre l’avís deu minuts després de les onze del matí.
Els agents han fet extracció del ciclista que ha resultat ferit a causa de l'accident i l’han portat a un camp on esperava el vehicle aeri del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El conductor del quad no ha sortit tan mal parat de l'incident.
Aquest dissabte hi ha hagut un altre rescat de muntanya que ha deixat un ciclista de 75 anys ferit de gravetat després caure uns 8 metres de desnivell en un lloc de difícil accés a Cornudella de Montsant. Segons informen des dels cossos d'emergències a l'Agència Catalana de Notícies, l'avís s'ha rebut tres minuts després de les dues del migdia. El ciclista ha topat amb la tanca de seguretat de la carretera T-3225 i ha caigut per uns 8 metres de desnivell en una zona de difícil accés. Els agents han hagut de desbrossar la zona de vegetació per obrir calaix i facilitar l’accés i l’extracció de la ferida, amb la llitera. L’home ha estat traslladat a l’Hospital Joan XXIII.
