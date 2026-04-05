Més de 30 rescats dels Bombers en tres dies

Els Bombers han fet aquest diumenge set rescats en diferents punts de Catalunya, que se sumen a les múltiples intervencions que ja han hagut de fer aquest cap de setmana. En total, són 31 serveis en tres dies, unes jornades marcades per l’elevada afluència de persones a espais de muntanya i zones naturals aprofitant la bona meteorologia i les vacances de Setmana Santa.
Els serveis d'aquest diumenge s’han produït a Castellar del Vallès, Tavertet, l’Ampolla, Montmajor, Tarragona, la Ràpita i Sant Esteve de la Sarga. La majoria de les actuacions han estat per caigudes o lesions a les cames i braços, i en diversos casos hi han intervingut efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i l’helicòpter si estaven en punts de difícil accés. Dissabte es van registrar nou serveis similars i divendres, quinze.
El primer avís s’ha rebut a les 9.12 hores a Castellar del Vallès, on un ciclista ha resultat ferit després de caure al Puig de les Creus. Inicialment s’han activat tres dotacions terrestres i l’helicòpter amb el GRAE, però finalment l’indret era accessible per a l’ambulància. A Tavertet, una dona ha patit una caiguda d’un metre i mig a la zona de Sant Corneli i ha resultat ferida als dos braços. Una dotació del parc de Vic ha desbrossat la zona per facilitar el gruatge amb helicòpter abans del trasllat a l’Hospital de Vic.
A l’Ampolla, una excursionista ha patit una lesió a la cama al camí de ronda que li impedia continuar caminant. Una dotació del parc de l’Ametlla de Mar l’ha immobilitzada i evacuada en llitera fins a l’ambulància. D'altra banda, Montmajor, una altra dona ha estat assistida en un punt de difícil accés a l’aparcament dels Rasos de Peguera, on se li ha immobilitzat la cama abans del trasllat en llitera. A Tarragona, una dona lesionada a la platja de la Móra també ha estat ajudada pels Bombers. Una dotació del parc de Tarragona ha fet una primera atenció i ajudat a traslladar-la fins a l’ambulància.
Ja a la tarda, els GRAE han rescatat amb helicòpter una dona ferida mentre baixava de la Foradada, a la Ràpita. Els GRAE l’han extret amb un gruatge de l’helicòpter i posat en mans de l’ambulància. Finalment, a Sant Esteve de la Sarga, un home d’edat avançada que feia la ruta de Mont-rebei s’ha sentit indisposat i ha estat evacuat amb helicòpter fins a l’hospital del Pallars.
Els Bombers insisteixen a extremar la prudència a la muntanya i als espais naturals, especialment en jornades de bon temps i elevada afluència, i recorden la importància de planificar bé les rutes i adaptar-les a l’estat físic dels participants.