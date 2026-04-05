Més d'un terç dels vehicles ja han tornat a Barcelona del pont de Setmana Santa

Comença l'operació retorn per Setmana Santa. Entre aquest diumenge a la tarda i dilluns es preveu que 590.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tal d'evitar que es concentrin molts vehicles a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha establert un dispositiu especial que inclou les següents afectacions. Entre les 12 i les 18.00 hores d'aquest diumenge, ja han retornat a l’àrea metropolitana de Barcelona 180.000 vehicles, xifra que representa el 31% del total previst fins demà.
Carrils addicionals
D'una banda, s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona a l’AP-7: en el tram sud de l’autopista, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (B-23) i, en el tram nord, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. En aquests trams, els camions no podran fer avançaments i hauran de circular com a màxim a 80 km/h, en ambdós sentits. A banda, també hi haurà prohibició de fer avançaments per als camions de més de 7,5 t, els quals hauran de circular pel carril dret, entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, en ambdós sentits.
D'altra banda, també hi haurà un carril addicional de retorn a Barcelona a la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. En tots aquests trams amb carrils addicionals, la velocitat màxima per als turismes i motocicletes estarà limitada a 100 km/h en ambdós sentits.
Restriccions per als vehicles pesants
Pel que fa als vehicles pesants, hi haurà restriccions a l'AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Maçanet de la Selva en dues ocasions. D'una banda, aquest diumenge de 17 a 22 hores i, d'altra, dilluns 6 d’abril de 10 a 22 hores.
Afectacions a la C-16
A la C-16, es tallarà la sortida a Guardiola de Berguedà en sentit Manresa entre diumenge a partir de les 15.30 hores i dilluns a les 15 hores. També es tallarà la sortida de la C-16 a la Rodonella de Cercs en sentit sud.
Afectacions a la Costa Brava
Quant a la zona de la Costa Brava, a partir de diumenge a les 15 hores i dilluns a les 9 hores, es tallarà el ramal d’accés a Platja d’Aro en sentit sud des de l’enllaç amb la C-31, amb l’objectiu d’evitar la saturació de la rotonda urbana de la Nàutica, situada a la confluència de les vies GI-666 i GI-662. També es tallarà la sortida 314 de la C-31 a Castell d’Aro per evitar que els vehicles utilitzin la travessia de Castell d’Aro – Platja d’Aro com a via alternativa. Així mateix, es tallarà l’accés a Santa Cristina d’Aro des de la rotonda de la sortida 310 de la C-31, i els vehicles hauran de continuar dos quilòmetres fins a la sortida 5 de la C-65 a Romanyà de la Selva.
Afectacions a la N-240
Finalment, entre diumenge a les 15 hores i dilluns a les 8.30 hores, s’instal·laran cons a la rotonda de la N-240 a Montblanc per obligar els conductors que circulin en sentit Adrall a efectuar un canvi de sentit 800 metres més endavant, a les rotondes de la carretera TV-2421 en sentit Prenafeta. D’aquesta manera, els vehicles provinents de la N-240 en sentit AP-2/C-14 tindran prioritat en aquesta intersecció.