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Incendi agrícola a l'antic camí de Taradell, a Vic

Successos

Les flames van cremar una superfície aproximada d'1,1 hectàrees

  • Incendi a l'antic camí de Taradell, en terme municipal de Vic.

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 11:13

Un incendi agrícola ha cremat a la vora de l'antic camí de Taradell, en terme municipal de Vic. En concret, el foc va originar-se dissabte al migdia, i el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de les flames a les 13:59 hores.

Un total de quatre dotacions terrestres dels Bombers van treballar per controlar i extingir l'incendi, que segons dades provisionals dels Agents Rurals, va afectar una superfície aproximada d'1,1 hectàrees de camp.

Segons l'actualització diària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci, aquest dilluns 29 de juny, gairebé tot el Lluçanès i bona part d'Osona estan en el nivell 1 de perill per incendis. Aquest estiu es preveu complicat pel que fa als incendis agrícoles i forestals.

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