Incendi agrícola a l'antic camí de Taradell, a Vic

Un incendi agrícola ha cremat a la vora de l'antic camí de Taradell, en terme municipal de Vic. En concret, el foc va originar-se dissabte al migdia, i el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de les flames a les 13:59 hores.\r\n\r\nUn total de quatre dotacions terrestres dels Bombers van treballar per controlar i extingir l'incendi, que segons dades provisionals dels Agents Rurals, va afectar una superfície aproximada d'1,1 hectàrees de camp.\r\n\r\n\r\n\r\nℹ️🔥 L’incendi iniciat al terme municipal de Vic (Osona), afecta una superfície aproximada d’1,1 hectàrees, segons dades provisionals dels #AgentsRurals.@bomberscat informa que està extingit. https://t.co/K9tL3U4rky pic.twitter.com/RJZbDYr3mE\r\n— Agents Rurals (@agentsruralscat) June 27, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nSegons l'actualització diària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci, aquest dilluns 29 de juny, gairebé tot el Lluçanès i bona part d'Osona estan en el nivell 1 de perill per incendis. Aquest estiu es preveu complicat pel que fa als incendis agrícoles i forestals.\r\n