10 de desembre de 2025

Ábalos demana al Congrés que li permeti votar telemàticament des de la presó

Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 15:52
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 16:02

L’exministre de Transports José Luis Ábalos ha demanat a la Mesa del Congrés dels Diputats que li permeti participar telemàticament en les votacions del ple d’aquesta setmana. En una carta que ha fet pública a través de la xarxa X, sosté que en la mesura que “continua essent diputat” pot exercir el dret a vot de manera telemàtica a les sessions d’aquest dimecres i de demà dijous. “El seu impediment seria una vulneració sense precedents i d’extrema gravetat tant dels drets inherents a qualsevol diputat o diputada com de la representació de la ciutadania”, sosté. La seva petició ha arribat minuts després que el Tribunal Suprem hagi desestimat els recursos presentats per la seva defensa i per la de Koldo García contra la interlocutòria de processament dictada pel jutge instructor sobre el cas dels contractes públics per la compra de material sanitari durant la pandèmia.

