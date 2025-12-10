Teresa Peramato promet davant del rei el càrrec de fiscal general de l'Estat

La nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha promès el càrrec aquest dimecres davant el rei Felip VI, en un acte on també han estat presents el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Justícia i notari major del regne, Félix Bolaños. Substitueix el dimitit Álvaro García Ortiz, que va deixar el càrrec després de la condemna a inhabilitació que li va imposar el Tribunal Suprem per la filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Peramato es dirigirà aquest dijous per primera vegada al Tribunal Suprem en un altre acte d’assumpció de càrrec que tindrà lloc al Saló de Plens de l’edifici. El nomenament de Peramato es va fer oficial aquest dimarts al Consell de Ministres. Prèviament, la nova fiscal general de l'Estat havia obtingut l’aval -preceptiu, però no vinculant- del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i havia comparegut al Congrés dels Diputats.\r\n