Illa rep Jordi Pujol al Palau de Pedralbes per interessar-se pel seu estat de salut

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir divendres passat amb l'expresident Jordi Pujol per interessar-se pel seu estat de salut després de la pneumònia que va suposar l'ingrés hospitalari de Pujol a les portes del judici contra la seva família per diversos delictes de corrupció. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Nació, la trobada es va produir al Palau de Pedralbes el mateix dia que Illa va aterrar a Barcelona després del seu viatge a Mèxic i d'anar al Parlament per sotmetre's a la sessió de control.
La trobada a Pedralbes es va produir després que l'Audiència Nacional hagi decidit jutjar Pujol en contra dels informes mèdics que avisen que no està en condicions d'afrontar un procediment d'aquestes característiques. Davant dels mitjans de comunicació, el 17 de setembre del 2024, el president Illa va rebre Pujol al Palau de la Generalitat en el marc de la ronda de trobades amb expresidents de la Generalitat, un pas més en la restitució del president després d'anys apartat de la vida institucional per la confessió de la deixa a Andorra.
El judici a la família Pujol es reprèn aquest dimecres amb els primers testimonis cridats a declarar. Es tracta de Núria Pujol Gironès, filla de Jordi Pujol Ferrusola; Cristina de Francisco, que va ser secretària del primogènit de l'expresident; i l'empresari José Luis Perelló. Els 252 testimonis més que han de passar per l'Audiència Nacional encara no tenen data, però hi ha alguns noms assenyalats en vermell per les defenses a l'hora de mirar d'estructurar la presència de l'operació Catalunya en la causa. N'hi ha dos que sobresurten: María Victoria Álvarez, exparella de Pujol Ferrusola i a sou de la policia patriòtica, i Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
Per què aquests dos testimonis són clau per tal que la família -o almenys alguns dels seus membres- pugui posar sobre la taula les maniobres de l'Estat contra ells en el marc de les operacions encobertes per frenar el procés. L'operació Catalunya no és investigada per cap jutjat i, en el marc de la causa contra els Pujol, només apareix en el context de les defenses. La presumpta deixa, en aquest sentit, disposa de dues dimensions: com es va gestar i com va créixer des de la quantitat inicial fins als milions d'euros que es van generar; i com el govern espanyol liderat per Mariano Rajoy va moure fils per tal que els moviments financers de la família servissin per desacreditar l'independentisme.