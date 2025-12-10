Què està passant a Vox? La crisi a Revuelta torna a exposar desviaments de diners

Vox, en la línia de bona part de l'extrema dreta europea, es troba en un moment d'auge i de bones expectatives electorals. Però a la formació de Santiago Abascal mai hi ha una estabilitat al complet. Ara la polèmica ha vingut des de Revuelta, la branca juvenil del partit. Concretament, tres membres de la junta directiva han presentat la dimissió després de denunciar davant la Fiscalia una suposada estafa. Concretament, els dimissionaris asseguren que s'ha produït un desviament dels fons que es van recaptar per a les víctimes de la dana.
Per altra banda, des del Congrés també hi ha pressió per un altre front. El PP i el PSOE s'han aliat per pressionar el Tribunal de Comptes perquè auditi Disenso. La fundació, de la qual Abascal n'és el president des de la seva creació, el 2020, sempre ha estat en el punt de mira. El 2023 ja es va demostrar que Vox havia desviat set milions d'euros cap a Disenso, fet que va donar lloc a una primera purga de càrrecs de la formació d'extrema dreta. Ara, però, hi ha una nova acusació: exrepresentants de Vox a les Illes Balears asseguraven que la meitat dels diners que rep el grup parlamentari van cap al partit estatal, però que realment els fons tenen com a últim destinatari Disenso.
Dimissions a Revuelta pels fons de la dana
Aquest cap de setmana, diversos membres de la junta directiva de Revuelta van presentar la seva dimissió. Abans, els ja exdirigents de la marca juvenil de Vox van anar a la Fiscalia per denunciar una possible estafa: el desviament dels fons que van recaptar per les víctimes de la dana. Ironies del destí, l'organització va acusar durant el tràgic temporal a diverses ONG de fer negoci, i ara s'han acabat autoacusant. El fins ara vicepresident de l'associació, Arturo Villarroya, anunciava la decisió presa amb dos membres més de la directiva, i informava d'una denúncia per "irregularitats greus, possible estafa en la destinació de fons i en el cobrament de quotes d'afiliació sense drets associats". El punt de mira es posava en el president de Revuelta, Jaime Hernández, i els seus dos homes de confiança.
Revuelta havia desaparegut després de la dana i va reaparèixer aquest diumenge amb una manifestació davant la seu del PSOE a la qual només van acudir unes 400 persones. Per primer cop, Vox va decidir no mobilitzar els seus simpatitzants, fet que ja demostrava un cert distanciament entre el partit i la seva branca juvenil. Ara, Vox s'afanya a desvincular-se de Revuelta i diu que mai ha format part de la formació d'extrema dreta. La realitat, però, és que aquesta branca juvenil del partit neix amb les protestes contra l'amnistia. Revuelta també va donar suport a les concentracions ultres de Torre Pacheco del passat estiu.
PSOE i PP s'alien perquè s'investigui Disenso
En aquesta polèmica de Vox, el PSOE, però també el PP, han vist una oportunitat per collar l'extrema dreta. La comissió mixta entre el Congrés i el Senat ha acordat una proposta del PSOE en què es demana que el Tribunal de Comptes faci una auditoria específica dels comptes de Disenso. La iniciativa ha rebut els vots afirmatius del PSOE, el PP, Sumar i el PNB, mentre que només ha tingut el vot en contra de la formació d'extrema dreta. Els partits proposants demanen saber la naturalesa, l'origen i el destinatari dels fons rebuts per Disenso, a més de la seva comptabilització i justificació.
La iniciativa busca aprofundir en les denúncies de diversos exdirigents de Vox a les Illes Balears. Al setembre, alguns d'ells van denunciar un suposat desviament de diners dels grups parlamentaris autonòmics a la fundació d'Abascal, a qui acusaven de "voler forrar-se". Vox no ha negat que les aportacions existeixin, però les emmarca en la normalitat de totes les formacions. En tot cas, els dirigents balears de Vox que van plegar asseguraven que els diners no anaven a la formació en l'àmbit nacional, sinó que acabaven a les arques de Disenso. "Vox és una estafa piramidal amb estructura de secta", denunciava una de les dirigents dimitides. A l'espera de com avancin totes les investigacions, el que es posa en evidència és que Abascal no governa amb tranquil·litat el seu partit.