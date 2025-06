Ábalos nega comissions i insinua que els àudios estan manipulats

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha negat davant del jutge Leopoldo Puente haver cobrat comissions per adjudicacions i ha posat en dubte els àudios que tenen els investigadors. De fet, ha dit que no és pas ell el que hi apareix, i que estarien manipulats. La seva declaració al Tribunal Suprem s'ha allargat més d'una hora i ha respost a l'instructor, a la Fiscalia i a la seva defensa, però no a les acusacions populars que lidera el PP. No ha assenyalat cap altre càrrec del PSOE i, aquest cop, no ha inculpat Santos Cerdán en la trama, com sí que va fer fa uns dies quan va dir que l'havia "utilitzat".

Ábalos ha descartat cap intervenció en el rescat d'Air Europa i ha assegurat que era aliè als processos de contractació. També ha negat que col·loqués ningú al ministeri. Sobre el disc dur, ha assegurat que era una còpia d'un disc que ja tenia l'UCO i que, per tant, no ha amagat cap prova. En els darrers dies s'havia plantejat una possible col·laboració entre Ábalos i la Fiscalia per obtenir beneficis, però després de la declaració el ministeri fiscal ha assenyalat que no hi ha intenció real de pactar. L'acusació considera que el relat de l'exministre forma part de l'estratègia de defensa, no pas per ajudar a esclarir els fets.

Després ha estat el torn de García, que s'ha acollit al dret a no declarar. Hores abans, la seva defensa havia demanat ajornar la declaració per poder estudiar la documentació de la causa, però el Suprem s'hi ha negat. Les gravacions de la Guàrdia Civil, en què hi ha converses entre Koldo i Ábalos, es van obtenir a casa de l'assessor del ministre durant l'escorcoll després de ser detingut. A les portes del Suprem, mitja dotzena de persones han fet crits contra Ábalos, Koldo i Sánchez, i també a favor de l'UCO i del jutge Puente. El pròxim investigat que declararà serà Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, una cita prevista pel 30 de juny.

Organització criminal i suborn

El jutge els atribueix delictes d'organització criminal i suborn. Sosté que tots tres havien cobrat comissions d'empreses com Acciona a canvi de contractes d'obra pública, i havien rebut a canvi un mínim de 620.000 euros a través de Santos Cerdán, que està citat a declarar el dia 30 de juny. Tot plegat es basa en els àudios que la Guàrdia Civil va trobar en 35 dispositius durant el registre de la casa de Koldo García. L'exassessor d'Ábalos havia enregistrat hores de conversa. A més, la setmana passada l'UCO va clonar també els correus de Cerdán i Ábalos, i ha fet registres a Adif i a la Direcció General de Carreteres.