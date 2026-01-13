Acord entre PSC, ERC i els Comuns per l'increment de la taxa turística

El PSC, ERC i els Comuns han arribat a un acord per tirar endavant la nova taxa turística. Així ho han anunciat els tres grups parlamentaris aquest dimarts, que han detallat la presentació d'esmenes conjuntes per aprovar la llei i que l'increment es posi en marxa a partir del mes d'abril. L'aplicació de l'augment de la taxa turística estava prevista per al maig passat, després que el Govern ho aprovés arran d'un pacte amb els Comuns, però el Parlament no va convalidar-la per discrepàncies dels republicans pel que fa als criteris d'aplicació. L'acord entre el Govern i els Comuns de fa poc menys d'un any estableix duplicar la taxa turística a Catalunya: la recaptació actual és de 100 milions d'euros, passarà a 150 l'any vinent i d'aquí dos serà de 200 milions.
La recaptació es fa a mitges entre el Govern i els ajuntaments, i la meitat d'allò que recapta la Generalitat es destinarà a polítiques d'accés a l'habitatge, és a dir, un 25% del total de la taxa. El desplegament no es farà finalment en un any, sinó en dos, i s'estableix un únic període de liquidació, fet que simplifica el procés. A més, el pacte inclou que els municipis podran aplicar un recàrrec com el que fins ara només tenia autoritzat la ciutat de Barcelona. Els apartaments turístics passen a pagar més, arribant fins als 2,5 euros. Tots els ajuntaments podran decidir si apliquen el recàrrec municipal, com ho fan, i amb un límit màxim de quatre euros i que no superarà la taxa de la Generalitat.
L'augment d'aquesta taxa feia prop d'un any que es trobava en un laberint entre el Govern i el Parlament. Al maig passat, el ple va rebutjar de manera imprevista que l'increment de la taxa turística s'ajornés fins a l'octubre (i, per tant, va avalar l'entrada en vigor immediata de la nova norma). Paradoxalment, ho va permetre una majoria alternativa formada per les dretes (que no volen l'increment) amb els Comuns i la CUP, que sí que el volen. Això va obligar el Govern a aprovar un nou decret ajornant l'increment, amb l'argument de donar "seguretat jurídica" al sector. Aquest cop sí, els Comuns van llançar un salvavides al Departament d'Economia a canvi de 60 milions en mesures per l'habitatge. D'aquesta manera, s'enviava l'increment de la taxa a l'octubre, després de les vacances d'estiu, però les converses no van avançar prou i finalment s'ha arribat a un acord per aquest abril.
Hi haurà ampliació.