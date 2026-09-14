Albiach retreu a Illa el «triomfalisme» del discurs de mig mandat

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, el "triomfalisme" i les paraules "grandiloqüents" del discurs de mig mandat. Albiach ha lamentat que no hi hagi fet referència a problemes com el "drama diari" de Rodalies o la pobresa infantil.\r\n\r\nEn dues piulades ales xarxes, la dirigent dels Comuns ha ironitzat sobre l’absència d’aquestes qüestions. "I la pobresa infantil, ja per un altre dia", ha escrit, després de preguntar-se si el funcionament de Rodalies no era prou "important" per ser esmentat.\r\n\r\n\r\n"Hem viscut l'estiu més tòrrid de les nostres vides", diu el President.\r\nClar, i per això reitera la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat. Increïble.\r\n— Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) September 14, 2026\r\n\r\n\r\nAlbiach també ha criticat que Illa hagi reiterat la voluntat d’ampliar l’aeroport del Prat després d’afirmar durant el discurs que Catalunya ha viscut "l’estiu més tòrrid de les nostres vides". La presidenta dels Comuns ha qualificat aquesta decisió d’"increïble".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla promet destinar el 6% del PIB en educació per superar la crisi a les aules Bernat Surroca Albet\r\n\r\n