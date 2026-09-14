15 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Albiach retreu a Illa el «triomfalisme» del discurs de mig mandat

Política

  • Jéssica Albiach, durant l'entrevista amb Nació -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 21:42

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, el "triomfalisme" i les paraules "grandiloqüents" del discurs de mig mandat. Albiach ha lamentat que no hi hagi fet referència a problemes com el "drama diari" de Rodalies o la pobresa infantil.

En dues piulades ales xarxes, la dirigent dels Comuns ha ironitzat sobre l’absència d’aquestes qüestions. "I la pobresa infantil, ja per un altre dia", ha escrit, després de preguntar-se si el funcionament de Rodalies no era prou "important" per ser esmentat.

Albiach també ha criticat que Illa hagi reiterat la voluntat d’ampliar l’aeroport del Prat després d’afirmar durant el discurs que Catalunya ha viscut "l’estiu més tòrrid de les nostres vides". La presidenta dels Comuns ha qualificat aquesta decisió d’"increïble".

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar