Junts acusa Illa d’amagar «el fracàs» del seu Govern amb el discurs de mig mandat

Junts per Catalunya ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d’utilitzar el discurs de mig mandat per parlar de "la Catalunya de la pròxima dècada" i "amagar el fracàs" de la gestió del seu executiu. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha qualificat el Govern de "mediocre" i ha assegurat que està construint "un país de segona".\r\n\r\nSales, amb un missatge a xarxes, ha definit el balanç de l’executiu socialista com a "desastrós" i ha criticat que la conferència hagi estat basada en "més anuncis per tapar la mala gestió, més promeses per fer oblidar les incomplertes i més propaganda per maquillar la realitat". També ha atribuït la situació a una combinació d’"incompetència a Catalunya i obediència a Madrid".\r\n\r\n\r\nEl president Illa avui ha parlat de la Catalunya de la pròxima dècada per amagar el seu fracàs governant la Catalunya d’avui.\r\n\r\nLa seua obra de Govern són trens que no funcionen, una educació en crisi, serveis públics al límit, jóvens sense habitatge, més inseguretat, una classe…\r\n— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) September 14, 2026\r\n\r\n\r\nLa dirigent de Junts ha enumerat entre els principals problemes del país els trens que no funcionen, la crisi educativa, els serveis públics al límit, la dificultat d’accés dels joves a l’habitatge, la inseguretat, la pressió fiscal sobre la classe mitjana i el retrocés del català. "Així no es va enlloc", ha afirmat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla promet destinar el 6% del PIB en educació per superar la crisi a les aules Bernat Surroca Albet\r\n\r\n