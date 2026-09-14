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Junts acusa Illa d’amagar «el fracàs» del seu Govern amb el discurs de mig mandat

Política

  • La portaveu de Junts, Mònica Sales, intervé al debat a la totalitat de pressupostos

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 21:33

Junts per Catalunya ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d’utilitzar el discurs de mig mandat per parlar de "la Catalunya de la pròxima dècada" i "amagar el fracàs" de la gestió del seu executiu. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha qualificat el Govern de "mediocre" i ha assegurat que està construint "un país de segona".

Sales, amb un missatge a xarxes, ha definit el balanç de l’executiu socialista com a "desastrós" i ha criticat que la conferència hagi estat basada en "més anuncis per tapar la mala gestió, més promeses per fer oblidar les incomplertes i més propaganda per maquillar la realitat". També ha atribuït la situació a una combinació d’"incompetència a Catalunya i obediència a Madrid".

La dirigent de Junts ha enumerat entre els principals problemes del país els trens que no funcionen, la crisi educativa, els serveis públics al límit, la dificultat d’accés dels joves a l’habitatge, la inseguretat, la pressió fiscal sobre la classe mitjana i el retrocés del català. "Així no es va enlloc", ha afirmat.

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