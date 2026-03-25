Albiol retreu la inacció del Senat amb les ocupacions: «Si en són conscients, per què no adopten mesures?»

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha retret als grups del Senat la seva inacció a l'hora de posar fre a les ocupacions. En una compareixença a la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana d'aquest dimecres convidat pel PP, Albiol ha lamentat que "tots" els partits "en privat" admeten el "despropòsit" amb què es troben molts propietaris quan els ocupes entren en un pis "i cal iniciar un procediment legal que almenys durarà dos anys fins a fer-los fora". "Si en són conscients, per què no adopten mesures?", els ha recriminat. Pel que fa a la prohibició dels pisos turístics a Badalona, ha dit estar "rotundament" a favor de les polítiques del PP i ha admès haver adoptat una mesura contrària a la seva ideologia "per evitar un problema".
Albiol ha recalcat que "tots saben perfectament" que és un "autèntic despropòsit" que els ocupes que accedeixen a un pis a base de puntada de peu "tinguin més protecció jurídica que els propietaris" i ha instat els grups a "reaccionar" davant aquesta situació. L'alcalde de Badalona ha insistit que la majoria d'ocupacions a Espanya corresponen a "màfies o gent que ho ha convertit en un modus vivendi". "No em serveix que em diguin que les ocupacions conflictives són un percentatge molt baix, ja que bé que els assassinats també són un percentatge molt baix dels delictes i sí que els preocupen", ha etzibat.
D'altra banda, 'alcalde de Badalona ha asseverat que, mentre governi, no atendrà cap persona ocupa "que hagi arribat a la ciutat per delinquir, crear problemes de convivència i aprofitar-se del sistema". "Els que es comporten, siguin blancs, negres o grocs, seran benvinguts", ha afegit, en una dura crítica a les polítiques d'estrangeria "que obren les portes perquè entri absolutament tot el món, però després els deixen al carrer, a la seva sort". Albiol ha assegurat que "moltes d'aquestes persones acaben ocupant pisos o convivint amb 25 persones més, alguns explotats per màfies" i ha augurat que si la llei d'estrangeria fos més restrictiva, "segurament no hi hauria segons quins problemes d'habitatge".
Durant la compareixença, l'alcalde popular també ha reclamat fer marxa enrere amb l'"obsessió" de la regulació dels lloguers, i ha assegurat que es va "equivocar" quan va acceptar que la ciutat fos declarada zona tensionada. Segons Albiol, els topalls han reduït l'oferta i agreujat la "tragèdia" de l'accés a l'habitatge. Ha assegurat que limitar els preus està dificultant el mercat per als propietaris, alhora que ha lamentat la "inseguretat jurídica" en què es troben quan els llogaters no paguen les mensualitats, "fet que no passa enlloc més d'Europa".
Un altre canvi legal que ha reclamat l'alcalde de Badalona és en l'àmbit urbanístic, ja que considera que hi ha ciutats on és necessari ampliar la densitat d'edificació i permetre que terrenys definits com a equipaments es puguin destinar a usos residencials. Albiol ha demanat que aquests canvis no hagin de superar els llargs tràmits urbanístics a què estan sotmesos actualment.
Albiol ha evitat parlar del macro desallotjament del B9 ni de les morts de cinc sensesostre els últims mesos a la ciutat, malgrat que ha estat interpel·lat per Esquerra sobre aquestes qüestions. També ERC ha posat sobre la taula l'anunci recent d'Albiol per prohibir els pisos turístics a Badalona, en una mesura que trenca amb les polítiques del PP.
Sobre aquesta qüestió, Albiol ha afirmat estar "rotundament" d'acord amb el seu partit i ha admès que ha hagut de prendre una mesura "ideològicament contrària" a allò que ell defensa per tal d'evitar un efecte crida si les ciutats de l'entorn veten els pisos turístics. "Si Badalona es queda enmig sense fer res, hi hauria un problema", ha argumentat.