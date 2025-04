«Jo no faré més girs»: el pla d'Alejandro Fernández per sobreviure al PP

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assenyalat aquest dilluns que el seu partit ha tingut més dificultats que el d’altres territoris per consolidar lideratges i projectes, elogiant Josep Piqué i Aleix Vidal-Quadras, “dos líders diferents, però que tenien projecte”. Ho ha dit en l’acte de presentació del seu llibre A calzón quitao (La Esfera de los Libros), on detalla el seu projecte polític i, alhora, explicita crítiques a la direcció espanyola del partit per voler tutelar permanentment el PP català.

Fernández ha criticat els girs que ha donat el PP a Catalunya: “Jo no faré més girs. Tinc ja 48 anys” i ha aclarit de seguida: “Això no és un missatge a Génova. És més aviat un missatge a alguns opinadors que voten el PSC i Junts però que ens diuen el que hem de fer”. Ha assegurat que pensa continuar expressant les seves opinions amb “llibertat”.

El líder del PP ha reclamat una reforma de la Constitució espanyola, que “no està preparada per afrontar un atac des de dins de les institucions” com el que, segons ell, s’està produint. Una reforma que aclareixi les competències per impedir que sigui un “colador” que faciliti que es facin més concessions als independentistes. Ha demanat també que es tallin les ales a la “partitocràcia”, proposant llistes obertes perquè “el talent no marxi de la política” i ha advocat per un “empoderament del constitucionalisme”.

Alejandro Fernández ha esmentat José Luis Rodríguez Zapatero i Pablo Iglesias per haver-se pronunciar darrerament en favor d’un model d’estat confederal. El dirigent del PP ha apuntat que una hipòtesi que tenen al cap és un estat amb diverses nacionalitats: els Països Catalans, el País Basc, Castella, Galícia i Andalusia.

Fernández ha refermat la seva tesi que el procés s’ha traslladat a l’estat en diverses fases: indults, expulsió de la Guàrdia Civil i el CNI de Catalunya, o l’amnistia, amb la finalitat d’”expulsar Espanya de Catalunya com a pas previ per treure Catalunya d’Espanya”. Ha acusat esquerres i sobiranistes de voler dur Espanya a una “república confederal”.

Presències i absències

En l'acte d'avui hi havia una representació de la cúpula del partit a Catalunya, amb el president del PP a Barcelona, Manuel Reyes, i el portaveu al Parlament, Juan Fernández, així com el regidor de Barcelona Juan Milián. Però també s'han notat les absències: no hi eren el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, el cap del grup municipal a Barcelona, Daniel Sirera, o l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. També hi era Macarena Olona, exdirigent de Vox, a qui Fernández ha saludat i li ha demanat que torni a la política.

El periodista Miquel Giménez ha presentat l’autor, acusant els sobiranistes de “no estimar la pàtria perquè són nacionalistes i els qui estimen la pàtria són els patriotes”. Giménez, que ha recordat que va ser militant del PSC, s’ha deixat anar contra els catalanistes: “Quan van mal dades, fugen en un maleter. Això s’aguanta pels diners que envia Madrid. Si no fos així, això duraria dos dies”. El periodista ha acabat amb visques a Catalunya, Espanya, el rei i “la Legión”. Fernández ha dit en la seva intervenció que el cas de Giménez demostra que “del PSC i del nacionalisme se surt”.