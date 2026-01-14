Romero reivindica el nou finançament i lamenta que l'«anticatalanisme» enfangui el debat

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha denunciat que l'actual model de finançament perjudica Catalunya i ha lamentat que l'"anticatalanisme" del PP i d'algunes autonomies del PSOE taqui el debat sobre la reforma del sistema. Just abans d'entrar a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, Romero ha negat que la proposta de nou model només beneficiï Catalunya, com assegura el PP, i ha dit que "millora la situació de totes les comunitats autònomes". "Hi ha comunitats que en sortim una mica més beneficiades, però perquè venim d'una situació d'infrafinançament", ha dit.
La dirigent socialista ha insistit que el model que presenta avui María Jesús Montero és "millor" i ha demanat un debat "serè i amb dades". En aquest sentit, ha lamentat l'"anticatalanisme" que hi ha a l'Estat i la tendència a rebutjar tot allò que ve de Catalunya. "La nova proposta millora el finançament de totes les autonomies", ha dit. De fet, són dues comunitats del PP les que en surten més beneficiades: Múrcia i el País Valencià. I els territoris del PP, majoria a l'Estat, s'endurien el 70% dels 21.000 milions d'euros extra que posaria el govern espanyol al sistema.
Romero ha recordat que l'actual model està caducat des del 2014 i que és "desigual i injust", perquè hi ha una diferència de 1.500 euros per habitant entre la comunitat que rep més diners i la que en rep menys. Amb el nou model, això es reduiria significativament. Ara com ara, per exemple, hi ha una diferència de 1.000 euros per habitant entre Extremadura i Múrcia. "Això no és just", ha dit la consellera d'Economia. A la trobada, haurà de capejar el temporal, perquè les autonomies del PP s'oposaran frontalment al nou model, tot i que no han plantejat cap alternativa.