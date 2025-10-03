03 de octubre de 2025

Política

Aragonès evita dir si votarà Junqueras perquè sigui el candidat d'ERC a la Generalitat

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:32

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha evitat dir si votarà a favor que Oriol Junqueras sigui el candidat d'ERC a la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes. "No em posicionaré en el debat intern. No promouré ni altres candidatures ni la de Junqueras", ha afegit en una entrevista a RTVE. El que sí que ha defensat és que el president republicà ha de poder-se presentar a unes primàries perquè s'ha d'aplicar la llei d'amnistia. Tot i que Aragonès va defensar una renovació "molt més àmplia" de lideratges en el marc del congrés del partit i va votar a favor de la candidatura de Xavier Godàs, ha assegurat que "per respecte als companys" es posa "al costat" de l'actual direcció.

 

