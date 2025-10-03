Aragonès evita dir si votarà Junqueras perquè sigui el candidat d'ERC a la Generalitat

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha evitat dir si votarà a favor que Oriol Junqueras sigui el candidat d'ERC a la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes. "No em posicionaré en el debat intern. No promouré ni altres candidatures ni la de Junqueras", ha afegit en una entrevista a RTVE. El que sí que ha defensat és que el president republicà ha de poder-se presentar a unes primàries perquè s'ha d'aplicar la llei d'amnistia. Tot i que Aragonès va defensar una renovació "molt més àmplia" de lideratges en el marc del congrés del partit i va votar a favor de la candidatura de Xavier Godàs, ha assegurat que "per respecte als companys" es posa "al costat" de l'actual direcció.\r\n\r\n\r\n\r\n☕ @perearagones no aclareix si votarà Junqueras com a candidat a presidir la Generalitat\r\n\r\n🗣️ "No em posicionaré en el debat intern"\r\n\r\n📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/pXZ75iWInO\r\n— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 3, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n