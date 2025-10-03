Junts denuncia una estratègia per «arraconar-los» en les negociacions al Parlament sobre Gaza

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, veu una "estratègia per arraconar Junts" en les negociacions a la cambra sobre les propostes referents a Gaza. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el seu grup ha volgut transaccionar les declaracions sobre aquesta qüestió, però que s'han trobat amb "textos cuinats". D'aquesta manera s'ha referit, sense citar-los, als grups del PSC, ERC, Comuns i la CUP, que han presentat iniciatives conjuntes en els últims dies. "Hem denunciat des del primer dia aquest politiqueig", ha afegit. Sales ha defensat que els textos no poden "obviar" els atemptats terroristes de Hamàs del 7 d'octubre de fa dos anys.\r\n