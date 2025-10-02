El TC deixa per després de Nadal la decisió sobre l'amnistia de Puigdemont

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no preveu que el tribunal pugui resoldre els recursos d’empara per a l’aplicació de l’amnistia a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig fins després de Nadal. En un esmorzar informatiu amb periodistes, ha apuntat que malgrat que el seu objectiu era accelerar els tràmits i debatre els recursos al mes de setembre, les recusacions de magistrats plantejades per les defenses han fet endarrerir els terminis, i la qüestió trigarà “diversos mesos” a resoldre’s.
Mentrestant, el ple del TC anirà resolent un a un els recursos i qüestions de constitucionalitat del TSJC, l’Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes i de les comunitats autònomes del PP contra la llei. Les sentències seguiran la pauta marcada per la sentència que va donar resposta al recurs del PP. El 26 de juny el TC va avalar la constitucionalitat de la llei. La setmana que ve resoldrà el que va presentar Aragó i la qüestió de constitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem. El ple també admetrà els recursos d’empara presentats per Puigdemont, Puig i Comín.
Pumpido calcula que caldran “bastants mesos” per resoldre aquestes qüestions, perquè malgrat que les comunitats del PP van presentar arguments semblants, cada escrit “té la seva peculiaritat”. No està previst que les sentències dels recursos de les comunitats autònomes abordin l’element nuclear de la malversació a què s’aferra el Tribunal Suprem per no aplicar l’amnistia als líders del procés. Els últims seran els recursos d’empara de Puigdemont, Comín i Puig contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l’amnistia, que “difícilment es podran resoldre abans de Nadal”.
El president esgota el seu mandat a finals del 2026, però seguirà en el càrrec mentre el Senat no elegeixi nous magistrats.