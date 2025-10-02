Els inspectors d'Hisenda es regiren contra els intents d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya

El nou model de finançament no acaba d'avançar, però això no evita que es generi polèmica en cada mínim pas que es fa. Els inspectors de la Hisenda espanyola s'han revoltat contra el decret llei que va aprovar aquest dimecres el ple del Parlament i en el qual es planteja el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya amb la mirada posada en la posada en marxa del nou model, que encara negocien els governs català i espanyol per donar compliment als acords amb ERC.
L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha denunciat aquest dijous la creació d'una estructura tributària paral·lela a Catalunya "sense empara legal". En un comunicat, els funcionaris demanen al Ministeri d'Hisenda que aclareixi si està previst el trasllat de personal de l'Agència Tributària espanyola a la catalana. No és el primer cop que el rebuig sindical condiciona els grans traspassos de la legislatura.
Els inspectors de la Hisenda estatal han traslladat la "profunda preocupació" per l'aprovació del decret llei al Parlament perquè consideren que no té cap "suport legislatiu" que justifiqui la seva presentació i aprovació. "Posa en risc els principis constitucionals fonamentals com la igualtat i la solidaritat interterritorial", assenyalen en el comunicat. També expressen la preocupació per la proposta d'ERC al Congrés, encara sense els suports garantits, perquè Catalunya recapti l'IRPF, ja que es parla de la "transferència" de mitjans personals.
El funcionariat també posa el punt de mira en la consellera d'Economia, Alícia Romero. Els inspectors consideren "alarmant" que la dirigent socialista expressés aquest dimecres la intenció de gestionar progressivament els impostos estatals i aspirar a una Hisenda catalana. Amb tot, l'associació insta les comunitats autònomes a recórrer als tribunals contra el nou finançament i al Ministeri d'Hisenda a donar "explicacions clares i garanties fermes" sobre la preservació de l'Agència Tributària estatal a Catalunya.
Què diu el decret de reforç de l'Agència Tributària de Catalunya?
El Govern defensa que el decret dota de plena autonomia l'Agència Tributària de Catalunya en matèria de personal i estableix la figura del contracte programa com a instrument de governança. "És el primer pas per dur a terme el finançament singular", va dir Romero, que va refermar la "voluntat d'autogovern" de la Generalitat. El decret llei va ser aprovat amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que Junts va abstenir-se malgrat ser molt crític amb l'avenç del nou finançament.
Més enllà de l'efectivitat de la mesura, tant la Generalitat com l'oposició van coincidir a dir que calen els canvis legislatius a l'Estat perquè el nou model de finançament i, per tant, els canvis a l'Agència Tributària de Catalunya, es puguin posar en marxa. Però sembla que tota la prudència del Govern i tot l'escepticisme de l'oposició es tradueix amb la ira del funcionariat de la Hisenda espanyola.