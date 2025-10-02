Illa ofereix els serveis jurídics de la Generalitat als tripulants de la Flotilla

El president de la Generalitat, Salvador Illa, exigeix al govern d'Israel que "respecti el dret internacional" i garanteixi el retorn segur dels integrants catalans de la Flotilla. Des de Roma, el cap de l'executiu ha explicat que està en contacte directe amb el govern espanyol i amb el cònsol d'Espanya a Israel, el qual s'ha desplaçat aquest dijous al port israelià on romanen els integrants de la missió humanitària. Malgrat tot, Illa ha indicat que el cònsol encara no s'ha pogut reunir amb ells i que confia a poder-ho fer aquest divendres al matí. El president ha desitjat que els integrants puguin tornar "sans i estalvis" ben aviat a Catalunya i ha explicat que posaran a la seva disposició el suport jurídic de la Generalitat.\r\n