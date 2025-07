Asens i Toribio denuncien Netanyahu per crims de guerra davant l'Audiència Nacional

L'activista Sergio Toribio, únic tripulant de l'Estat a bord del veler humanitari Madleen, ha presentat aquest dijous una querella criminal a l'Audiència Nacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i altres alts càrrecs militars. L’acció legal, liderada per l'advocat i eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, inclou una querella particular en nom de Toribio i una querella popular impulsada pel Comitè de Solidaritat amb la Causa Àrab (CSCA). Ambdues denuncien crims de guerra i contra la humanitat per l’assalt en aigües internacionals a una missió civil que pretenia trencar el bloqueig a Gaza. La querella es basa en el principi de jurisdicció universal, i denuncia la intercepció violenta del Madleen, vaixell civil integrat en la Flotilla de la Llibertat, que va salpar l’1 de juny des de Catània (Itàlia) amb ajuda humanitària per a Gaza. L’abordatge va ser executat per la unitat d’elit Shayetet 13 de l’Armada israeliana, a més de 100 milles de la costa, mitjançant drons, gasos lacrimògens i armes no letals. Els dotze tripulants -entre ells l'activista Greta Thunberg, l’eurodiputada Rima Hassan i el mateix Toribio- van ser detinguts i deportats, en un clar incompliment del Dret Internacional Humanitari.