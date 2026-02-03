«Aventurers al tren»: la CUP crea un videojoc satíric sobre Rodalies

La CUP ha presentat Aventurers al tren, un videojoc satíric que proposa una mirada irònica i crítica sobre el funcionament del servei de Rodalies a Catalunya. El joc, accessible des de qualsevol navegador web, converteix les incidències, els retards i la manca de puntualitat en una experiència lúdica que connecta amb el dia a dia de milers d’usuaris del transport públic. L'objectiu és obrir la reflexió sobre la mobilitat, la gestió del transport públic i l’impacte dels retards en la vida quotidiana de la ciutadania. El videojoc convida els jugadors a posar-se al comandament d’un tren amb un objectiu aparentment simple: arribar a temps. Al llarg del trajecte, però, apareixen diversos obstacles i imprevistos que fan augmentar el retard, recreant de manera simbòlica situacions habituals del servei ferroviari. Els cupaires han presentat aquest videojoc amb la voluntat d'incentivar la participació en les manifestacions del pròxim dissabte.\r\n