Ayuso encén la conferència de presidents i amenaça de marxar si es parla en català

"O m'ho diuen en espanyol, o sortiré". La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit aquest dijous que abandonarà la Conferència de Presidents durant les intervencions que es facin en basc o català després que el govern espanyol hagi habilitat per primera vegada l'ús de traducció simultània en aquesta trobada. En una intervenció a l'Assemblea de Madrid, ha afirmat que "no es pensa posar el 'pinganillo'" perquè "en comptes de promoure l'espanyol, el que fan és utilitzar el català per fer provincianisme amb el secessionisme català, que és una corruptela que no penso pagar des de la Comunitat de Madrid". Ayuso ha afirmat que els presidents de les comunitats del PP assistiran finalment a la Conferència "per coherència" amb les seves peticions anteriors perquè se celebrés la reunió, i per "escoltar la resta de presidents autonòmics". Però també "per no desdenyar els catalans", perquè "si sempre reivindiquem la presència de l'Estat a Catalunya, ara farem el mateix".