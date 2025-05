Barcelona i 15 ciutats europees volen 300.000 milions d'euros anuals contra la crisi d'habitatge

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i quinze alcaldes europeus més reclamen a la Comissió Europea la creació d'un fons que mobilitzi 300.000 milions d'euros anuals, a través de recursos públics i privats, per posar fi a la crisi d'habitatge a la Unió Europea. Collboni i els alcaldes de l'aliança Mayors for Housing han presentat aquest dijous a Brussel·les un full de ruta amb mesures "urgents" per revertir la crisi i fer baixar els preus. També plantegen elevar a escala europea la figura de "zona tensionada", amb una sèrie de criteris per tal que aquestes àrees rebin fons de forma prioritària.

L'aliança d'alcaldes han presentat el pla d'acció en una roda de premsa des de la Comissió Europea acompanyats de la vicepresidenta de l'executiu comunitari a càrrec de Transició Justa, Neta i Competitiva, Teresa Ribera, i del comissari europeu d'Energia i Habitatge, Dan Jørgensen. En una breu intervenció, Collboni ha defensat que el pla és una "prova" de la voluntat de les setze ciutats de "col·laborar activament" amb Brussel·les per garantir l'accés a l'habitatge a tota la UE.

Mayors for Housing fa mesos que prepara el full de ruta presentat aquest dijous i busca "contribuir" en l'elaboració del pla d'habitatge assequible que prepara l'executiu d'Ursula von der Leyen. En aquest sentit, Ribera ha lloat la voluntat de l'aliança de ciutats per treballar amb l'executiu comunitari. "Necessitem unir forces", ha subratllat. Segons les dades recollides a les ciutats que formen part de l’aliança, en els darrers 10 anys els lloguers han pujat de mitjana un 60%, mentre que els preus de compravenda s’han disparat un 78%.

En aquest sentit, els càlculs presentats indiquen que per donar resposta a les necessitats d’habitatge assequible en aquests municipis, seria necessària una inversió de 80.000 milions d’euros per a la construcció de 200.000 nous habitatges assequibles i per a la renovació d’1 milió d’habitatges més amb un horitzó 2030.

El fons de 300.000 milions d'euros anuals

Així, en primer lloc, el full ruta dels Mayors for Housing reclama a la Comissió Europea que creï un fons per aixecar 300.000 milions d'euros anuals, a través de recursos públics i privats, per al finançament de nous habitatges socials i assequibles i per renovar el parc existent a tots els països de la UE. Del total, segons defensen els alcaldes, un mínim de 100.000 milions haurien d'arribar als governs estatals a través dels fons europeus.

Per això, el pla d'acció planteja que "a curt termini i de forma urgent" es puguin reutilitzar recursos no reclamats dels fons europeus que ja existeixen, però que encara no han estat adjudicats, per assignar "directament" a les administracions locals per a invertir en habitatge social i assequible. Per arribar fins a la xifra plantejada, també fan una crida perquè el nou pressupost de la UE, que es posarà en marxa a partir del 2028, plantegi de forma prioritària fons per revertir la crisi.

La iniciativa està liderada per Barcelona que busca donar un "paper clau" a aquests municipis en el disseny de les polítiques d’habitatge a escala europea i poder participar en la gestió dels fons. Les ciutats que en formen part són: Barcelona, Amsterdam, Atenes, Bolonya, Budapest, Florència, Gant, Leipzig, Lió, Lisboa, Milà, París, Roma, Varsòvia i Zagreb. A partir d’ara, també s’afegeix Dublín.