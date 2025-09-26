Barcelona rebutja l'intent de canviar el carrer Sabino Arana pel nom de Miguel Ángel Blanco (PP)

L'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat amb contundència la proposta d'una iniciativa ciutadana que intentava canviar el nom del carrer de Sabino Arana -filòleg, i polític, considerat el pare del nacionalisme basc- a Barcelona pel del regidor del Partit Popular assassinat per ETA Miguel Ángel Blanco. La proposta l'ha presentat al consistori Ángel Escolano, portaveu de l'entitat espanyolista Convivència Cívica Catalana, després d'haver aplegat prop de 4.000 signatures vàlides a l'Ajuntament. La iniciativa ciutadana, però, tenia poques esperances de prosperar. I així ha estat, després que diferents regidors hagin assenyalat que la dreta fa temps que utilitza la figura de Miguel Ángel Blanco per confrontar altres figures d'ideologies diferents. El plantejament del canvi de nom del carrer de les Corts només ha comptat amb el suport del PP i Vox, mentre que Junts, PSC, BComú i ERC s'hi han oposat. Malgrat la seva postura, Jordi Martí Galbis (Junts) s'ha mostrat predisposat a dedicar un espai alternatiu a Miguel Ángel Blanco, a la capital catalana.\r\n\r\nInforma David Cobo.\r\n