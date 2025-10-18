Illa, davant els socialistes europeus: «Seria una magnífica notícia que el català fos oficial a la UE»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea (UE). Ho ha fet durant una intervenció aquest dissabte al matí al Congrés del Partit Socialista Europeu (PES), que ha tingut lloc a Amsterdam, als Països Baixos.
El cap de l'executiu català ha dit que "seria una magnífica notícia" que aquestes llengües aconseguissin un estat oficial a Europa i ha fet una crida a tenir “esperança”. "Europa és una història de succés, i seria un gran missatge que el català, el basc i el gallec fossin oficials", ha insistit Illa.
El president de la Generalitat ha defensat l'aplicació de la llei d'amnistia com a via per a resoldre els problemes i "enfortir la coexistència" de la societat catalana. Ha qualificat d'exitosa l'estratègia del Govern que, al seu semblar, ha servit per "restituir la política institucional"
Així, ha explicat que han seguit tres passos per "restituir la política institucional"; enfortir l'estat de dret, concedir perdons que, segons ell, mostren la força de la democràcia espanyola i, finalment, la llei d'amnistia. "La coexistència ha millorat a Catalunya, la política institucional ha tornat i l'energia del nostre govern, de la nostra societat, està centrada on ha d'estar centrada", ha exposat.
D'altra banda, s'ha referit a problemes com el de l'habitatge i ha dit que el que la gent espera dels governants és "generar prosperitat" i que aquesta sigui compartida. "Això és el que estem intentant fer a Catalunya des que vam ser honrats amb la responsabilitat de liderar el Govern i és el que està fent el president del Govern, Pedro Sánchez", ha resumit.