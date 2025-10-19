Puigdemont defensa la centralitat de Junts per no sucumbir a «modes» d'altres partits

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat la centralitat del seu partit davant la "temptació" de sucumbir a "modes" d'altres formacions. Puigdemont ha fet aquestes declaracions de manera telemàtica en el marc del Campus Junts que la formació ha celebrat aquest diumenge a Cardona.
Puigdemont, ha reivindicat el paper de la nova fundació del partit, Fundem la República, en l'elaboració de l'ideari de la formació. Segons el president de Junts, hi ha propostes que poden tenir èxit "a curt termini", però ha defensat que Junts té "mirada llarga" i que cal articular discursos que puguin "resistir" el pas del temps.
El president ha dit que la seva formació s'està preparant per a la independència amb propostes estructurades sobre les qüestions que demana la ciutadania com ara l'habitatge, l'energia, la seguretat o la immigració. "Hi ha altres maneres de preparar-se, però nosaltres preferim el rigor sense defugir els debats complexos", ha afegit.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat durant el seu discurs que Catalunya viu un moment en què el "desencís" amb la política arriba a moltes capes. Per aquest motiu, Turull ha dit que des de la seva formació no s'hi volen posar "de perfil" i tampoc volen "atiar" el foc.
Segons el secretari general de la formació, Catalunya ha avançat quan ha tingut "una mirada llarga", i Turull ha dit que avui la troben a faltar. "Volem un govern que cregui en el país i en els catalans, que governi per servir i no per resistir al poder", ha afegit Turull.
El secretari general de Junts ha defensat que la trobada d'aquest cap de setmana a Cardona, de la fundació Fundem la República amb el títol "Campus Junts 2025: Nació i progrés, la represa independentista", ha servit per posar sobre la taula debats "complexos" i articular propostes sobre qüestions com el repte demogràfic que té Catalunya, el col·lapse dels serveis públics, millorar la fiscalitat, la cultura de l'esforç, el finançament o la llengua.
Turull també ha destacat la "incapacitat" d'Illa per fer una proposta a llarg termini. "No la pot fer perquè molts dels problemes que tenim venen del tracte de l'Estat amb Catalunya", ha assenyalat. "Tenen una obediència cega al PSOE, i des d'aquest punt de partida és impossible donar resposta als reptes del país", ha dit afegit que creu que poden tornar a assumir aquest lideratge.